Migranti - Fico : "Orban? Sia multato se non vuole quote" : "Dobbiamo ridiscutere il regolamento di Dublino con la Francia e con la Germania, mettendo fuori le posizioni estreme di Orban che non vuole le quote". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto ...

Migranti - Salvini avvisa 2 navi Ong/ “La pacchia è stra-finita” - stretta governo : "alimentano traffico umani" : Migranti, Matteo Salvini su Facebook: “Due Ong sono in arrivo, ma si cerchino altri porti non italiani". Il messaggio sul social network del vice presidente del consiglio(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 23:23:00 GMT)

Migranti - Crimi : “Stretta su Ong - alimentano traffico. C’è una gestione sbagliata del fenomeno” : “Anche in queste ore ci sono delle navi italiane che hanno raccolto Migranti e che arrivano nei porti. Il governo italiano sta facendo una stretta sull’utilizzo delle Ong, sul modo in cui stanno intervenendo, incrementando le aspettative ed alimentando il traffico di esseri umani. Questo é un meccanismo che ha fatto cambiare completamente la strategia ed è su quello che stiamo intervenendo”. Lo ha detto il sottosegretario alla ...

Aquarius in difficoltà - costretta a cambiare rotta : il viaggio dei Migranti verso Valencia è un'odissea : Onde di tre metri e vento a 35 nodi: a bordo vomitano da ore. La nave umanitaria cerca acque più tranquille, ma non arriverà prima di sabato sera o domenica a destinazione, dopo il no dell'Italia allo sbarco. I volontari: "Si sta giocando con le vite di 629 persone"

FRANCIA vs ITALIA/ Frattini : l'arma segreta di Conte per fermare il traffico dei Migranti : E' scontro tra ITALIA e FRANCIA sul csaso Aquarius e la gestione dei flussi migratori. Ma una soluzione c'è secondo l'ex ministro Franco Frattini.

Migranti : Fico - grazie per gesto Spagna : Io ringrazio la Spagna che ha fatto un gestodi solidarietà e i Paesi del Mediterraneo devono essere unitinel chiedere una politica differente dell'Europa. E penso che sidovrà andare a parlare sui ...

Migranti : Fico - no buoni e cattivi : ANSA , NAPOLI , 12 GIU 'Credo che de Magistris come altrisindaci hanno la libertà politica di poter esprimere qualsiasiopinione. Non dobbiamo polarizzare gli scontri perché il grandeproblema sull' immigrazione è che nel Paese si polarizzano gliscontri tra buoni e cattivi, tra chi ...