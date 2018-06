Migranti | da Trump a Seehofer | Merkel sotto attacco Ma non cede

Migranti - Unhcr a Trump : irragionevole separare bambini dai genitori : Migranti, Unhcr a Trump: irragionevole separare bambini dai genitori Migranti, Unhcr a Trump: irragionevole separare bambini dai genitori Continua a leggere L'articolo Migranti, Unhcr a Trump: irragionevole separare bambini dai genitori proviene da NewsGo.

Usa - Melania critica la linea dura di Trump sui Migranti messicani : “Odioso vedere i bambini separati dai genitori” : Per la prima volta Melania Trump parla apertamente di politica. E lo fa criticando apertamente il marito presidente degli Stati Uniti per come sta gestendo la questione degli immigrati al confine con il Messico. La first lady “odia vedere bambini separati dalle loro famiglie e spera che entrambi gli schieramenti possano alla fine unirsi per ottenere una riforma migratoria di successo”, ha dichiarato alla Cnn la sua portavoce ...

Migranti - dopo la “tolleranza zero” di Trump duemila bambini separati dai genitori : duemila bambini separati dalle famiglie di stranieri entrati illegalmente negli Stati Uniti. È questo il bilancio della stretta voluta dall’amministrazione americana in materia di immigrazione ed entrata in vigore alla metà di aprile. ...

Trump l'aveva detto : i sondaggi danno ragione a Salvini sui porti chiusi ai Migranti e sull'Europa : Donald Trump lo ha detto ieri molto chiaramente, "sembra che la linea dura sui migranti ora paghi". Matteo Salvini sta cavalcando la questione migranti e i sondaggi sono dalla sua parte. La strategia "porti chiusi", che ancora oggi il ministro dell'Interno conferma impedendo l'attracco alle navi di due Ong provenienti dalla Libia, piace alla maggioranza degli italiani.Sul Corriere della Sera, Nando Pagnoncelli espone i risultati dell'ultima ...

Migranti - vertice a Parigi : Trump benedice la linea dura di Conte : Pacca sulle spalle, sorrisi, Macron accoglie il presidente del Consiglio Giuseppe Conte all'Eliseo mettendo alle spalle le tensioni dei giorni scorsi. Italia e Francia hanno bisogno l'uno dell'altro ...