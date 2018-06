Migranti | crollano gli arrivi

Migranti - gli sbarchi crollano ma nel Def aumentano i costi : I dati che arrivano dal Viminale sono positivi. Negli ultimi dieci mesi è di quasi 105mila persone il saldo negativo in termini di arrivi di immigrati. I dati che arrivano dal ministero dell'Economia, però, non sono altrettanto buoni. Il Documento di Economia e Finanza (Def) ha, infatti, certificato che, nonostante sia crollato il numero degli stranieri che sbarcano sulle nostre coste, continua ad aumentare la spesa per far fronte alle ...