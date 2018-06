“Mi riconoscete?” Il vip sfida i fan italiani con una foto mai vista prima

caffeinamagazine

: RT @mariangela681: Mi riconoscete così???????? - gennarog76 : RT @mariangela681: Mi riconoscete così???????? - anis_epis : RT @ICusmai: Troppo egoismo, troppe donne uccise,troppe madri accusate,troppa ipocrisia nelle coppie moderne,poco lo spazio per coltivare s… - ICusmai : Troppo egoismo, troppe donne uccise,troppe madri accusate,troppa ipocrisia nelle coppie moderne,poco lo spazio per… -

(Di lunedì 18 giugno 2018) Ci sono star che sono abituate a condividere ogni momento della loro giornata con i fan, accompagnando anche le più banali delle operazioni quotidiane con immancabili selfie che finiscono per fare puntualmente il giro dei social. E altre che tengono un profilo più basso, esponendosi soltanto per condividere momenti e ricordi preziosi. A questa seconda categoria appartiene decisamente il cantante in questione, che hato i propri follower pubblicando un’immagine che lo mostra giovanissimo con in mano una chitarra, già innamorato di quella musica che sarebbe diventata la sua vita. “Riconoscete questo undicenne??” si legge nella didascalia che ha scatenato la fantasia degli ammiratori. Se non ci arrivate da soli non vi preoccupate, la risposta è stata fornita dal diretto interessato, che si è complimentato con chi era riuscito a riconoscerlo nonostante gli anni ...