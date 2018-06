Merkel-Conte | non solo migranti | anche tema disoccupazione

Fico 'L Ue sanzioni Orban se rifiuta le quote'. Oggi il vertice Merkel-Conte : ROMA - Nel giorno dell'incontro fra il premier Giuseppe Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel, previsto nel pomeriggio a Berlino, per parlare, tra le altre cose, anche di flussi migratori, ...

Migranti - Salvini : nostre navi più vicine a porti Italia/ Lifeline “è fascista” : Conte-Merkel su caso Aquarius : Migranti, Salvini: "le nostre navi saranno più vicine ai porti d'Italia". Ultime notizie, Conte da Merkel sul caso Aquarius e tema immigrazione. Lifeline, "ministro è fascista"(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 11:59:00 GMT)

Migranti - lavoro e povertà Conte dalla Merkel punterà ad avere un progetto comune : Condividere la gestione del fenomeno migratorio, in base allo slogan «chi mette piede in Italia, mette piede in Europa», e insistere sulla promozione di centri di identificazione in Africa. Ospite stasera a Berlino della cancelliera Angela Merkel, il premier Giuseppe Conte avrà modo di ripetere anche alla leader tedesca le richieste italiane sull’i...

Migranti - Salvini : nostre navi resteranno più vicine all'Italia. Conte a Berlino da Merkel : Il tema immigrazione, causa delle recenti polemiche tra Roma e Parigi per la 'linea dura' del ministro dell'Interno Salvini continua dunque ad occupare il centro della scena politica

Migranti - oggi vertice Merkel-Conte. Salvini conferma la linea dura : L'incontro a Berlino tra la cancelliera tedesca e il premier italiano; al centro la discussione sulla proposta di aprire hotspot in Africa e un aumento dei fondi. 'Continueremo a salvare vite umane in ...

La debolezza di Angela Merkel aiuta Conte : Ci sono un orologio che scandisce ore pesanti e un'agenda pienissima sul tavolo di Angela Merkel. Nella casella di lunedì c'è il bilaterale con Giuseppe Conte. Nei giorni successivi sono previsti colloqui con Emmanuel Macron e Jean-Claude Juncker, ma altro è già in cantiere. Un intenso lavoro diplomatico per risolvere un grande problema europeo che sta diventando un enorme problema interno: quello dell'immigrazione.La ...

Germania - Merkel aspetta Conte e lavora a un vertice speciale sui migranti per risolvere i guai con il ministro Seehofer : Lunedì il premier Giuseppe Conte volerà a Berlino per incontrare Angela Merkel. Troverà un ambiente teso, con la cancelliera impegnata a risolvere i contrasti con il suo ministro dell’Interno, il leader della Csu bavarese Horst Seehofer. Sarà infatti una giornata decisiva per la crisi di governo tedesca, come scrive la Bild am Sonntag: il ministro ha intenzione di varare il suo masterplan sull’immigrazione che Merkel ha bloccato. Per ...

Migranti - Aquarius sbarca a Valencia - fine dell’odissea. Domani Conte incontra Merkel : Dopo nove giorni in mare toccano finalmente terra i 629 Migranti che da sabato scorso erano a bordo della nave Aquarius. L'ingresso dell’imbarcazione e delle due navi della Guardia costiera e della Marina italiane a sostegno (Dattilo e Orione) è scaglionato di tre ore: una scelta fatta per permettere la migliore assistenza possibile a tutti i Migranti dopo giorni in mare. E Domani il premier Conte incontra a Berlino la cancelliera Merkel ...

Merkel - con Conte migranti tema rilevante : ANSA, - BERLINO, 15 GIU - "La problematica della migrazione giocherà presumibilmente un ruolo rilevante nella bilaterale con Giuseppe Conte". Lo ha detto il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert,...

Aquarius - l’Italia non perdona Macron : «O si scusa o Conte non andrà a Parigi». Merkel : «Non lasciamo Roma da sola» : Il ministro dell’Interno riferisce sulla chiusura dei porti italiani alla nave di profughi dalla Libia. Intanto si apre anche un caso diplomatico con la Francia: il ministro Tria cancella il bilaterale e il premier minaccia di annullare il suo viaggio

Aquarius - Tria annulla la visita in Francia Moavero : "Inaccettabili le accuse di Parigi" A rischio il vertice Macron-Merkel-Conte : Il ministro dell'Economia ha annullato l'incontro con l'omologo francese, Bruno Le Maire, in programma oggi a Parigi, alla luce degli ultimi sviluppi in seguito alla vicenda dei migranti. Salvini rincara la dose: "Se dalla Francia non arrivano scuse ufficiali il premier Conte fa bene a non partecipare al summit"

Aquarius - Tria annulla il viaggio a Parigi : a rischio vertice Merkel-Macron-Conte : Il ministro dell'Economia avrebbe dovuto incontrare a Parigi il suo omologo francese, Bruno Le Maire, alla luce degli ultimi sviluppi sulla vicenda dei migranti. Confermata invece la visita a Berlino ...

