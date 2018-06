Media | incontro Putin-Trump il 13 luglio

La Mediazione di Juncker per l’incontro Conte-Macron. Mattarella : evitare strappi : Cosa sta succedendo? Chiede Jean-Claude Juncker a Giuseppe Conte. L’Europa ora teme l’implosione, teme che sul cruciale fronte italiano l’argine possa non reggere più. È questa inquietudine che percorre la telefonata del presidente della commissione Ue al premier. Un tentativo estremo di spingere a una conciliazione con il presidente francese Emm...

Incontro Trump-Kim Jong Un : Dennis Rodman farà da Mediatore per aiutare il presidente USA : Dennis Rodman, ex cestista dei Chicago Bulls e grande amico di Kim Jong Un, farà da mediatore nell’Incontro con Donald Trump e il dittatore coreano Il 12 giugno, a Singapore, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il dittatore coreano Kim Jong Un si troveranno l’uno di fronte all’altro, per un summit storico. L’argomento del dialogo fra i due saranno le politiche nucleari intraprese dalla corea che gli USA vorrebbe far cessare. A dare ...

Corea del Nord - Media : “Assad prepara incontro con Kim” : Corea del Nord, media: “Assad prepara incontro con Kim” Corea del Nord, media: “Assad prepara incontro con Kim” Continua a leggere L'articolo Corea del Nord, media: “Assad prepara incontro con Kim” proviene da NewsGo.

Conte al Quirinale alle 19 - incontro dopo giornata di Mediazione : Roma, 27 mag. , askanews, Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte alle 19 di questa sera. Lo rende noto il Quirinale. Oggi Conte ...

Caos diritti tv Mediapro si salva per un voto. Malagò 'Nuovo incontro con parere legale' : ... in questi anni difficili è sempre stato un punto di riferimento in Lega, stimatissimo anche all'estero e profondo conoscitore del mondo del calcio.

I Media rivelano nuove informazioni su incontro Trump-Kim - : Stamane sono stati diffusi i dettagli della conversazione telefonica tra Moon Jae-in e Donald Trump dopo il vertice Corea del Sud-Corea del Nord. In particolare, i due presidenti hanno discusso una ...