Medagliere scherma 2018 | la classifica aggiornata Russia al comando | Italia quinta

(Di lunedì 18 giugno 2018) A Novi Sad (Serbia) si stanno disputando gli Europeidi. Lasi è portata in testa aldopo la prima giornata dove ha vinto entrambi gli ori nel fioretto maschile e nella sciabola femminile. L'insegue con un argento e un bronzo conquistati nell'arma dolce maschile grazie a Garozzo e Avola.EUROPEI: # Naz O A B T. 13 1 3 7 2 Estonia 1 2 1 4 3 Francia 1 1 0 2 4 Germania 1 0 1 2 50 2 2 4 6 Polonia 0 0 2 2 7 Georgia 0 0 1 1 7 Rep. Ceca 0 0 1 1 7 Ucraina 0 0 1 1