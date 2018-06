Matteo Salvini | «Chiesto dossier rom | faremo un censimento E sgomberi a Milano | parlerò

Matteo Salvini e la ferma posizione sui migranti : Negli ultimi giorni, il fenomeno dell’immigrazione è passato di essere un fenomeno sociale e umanitario di scala globale ad essere un tema di dibattito politico. Leader e partiti politici si confrontano con le loro posizioni, scatenando persino una mezza crisi diplomatica, com’è successo con la Francia [VIDEO] dopo le dichiarazioni del presidente Emmanuel Macron. La questione è rientrata a to dell’incontro con il presidente del Consiglio, ...

Migranti - Roberto Fico si smarca da Matteo Salvini : “Ue sanzioni l’Ungheria se Orban rifiuta le quote” : Il presidente della Camera Roberto Fico prende le distanze dalle posizioni espresse più volte dal ministro dell'Interno Matteo Salvini sulle quote Ue per la redistribuzione dei Migranti a cui il governo ungherese guidato da Viktor Orban si oppone: "Chi non vuole le quote allora paghi le multe. Orban, quindi, se non vuole le quote deve essere multato", afferma Fico.Continua a leggere

Migranti - Laura Boldrini : “Matteo Salvini non è all’altezza - senza le Ong conteremmo solo i morti in mare” : L'ex presidente della Camera Laura Boldrini ha polemizzato ieri ripetutamente con il ministro dell'Interno Matteo Salvini rispetto alla questione immigrazione. Per la deputata, senza le Ong ora ci saremmo limitati a fare la conta dei cadaveri dei Migranti e la gestione di Salvini "non è professionale, non è all'altezza delle sfide".Continua a leggere

Migranti - Matteo Salvini vuole i centri d’accoglienza in Africa : “La pacchia è finita davvero” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ribadisce la volontà di istituire i centri d'accoglienza per i Migranti nei loro paesi d'origine: l'obiettivo è quello di riportare le imbarcazioni di Marina militare e guardia costiera il più vicino possibile alle coste italiane, spostando allo stesso tempo la frontiera in Africa e non più in Europa. "La pacchia è finita davvero", aggiunge Salvini.Continua a leggere

Matteo Salvini : "Abbiamo finito di fare gli zerbini" : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini non perde occasione per ribadire un concetto che ormai è chiaro a tutti: non vuole i migranti in Italia e non fa che sottolinearlo in qualsiasi momento. Oggi è la volta del Corriere Della Sera a dar voce agli sfoghi del vicepremier leghista:La verità è che abbiamo finito di fare gli zerbini. Prima ci usavano, neppure c’era bisogno di parlarci, con l’Italia: ci davano per scontati. Ora, che la musica sia ...

Matteo Salvini dice basta al cibo italiano importato dall’estero : Nuova battaglia di Matteo Salvini contrario al cibo “italiano” importato dall’estero in particolare formaggi e riso. “La verità è che abbiamo

Migranti - Matteo Salvini : nostre navi saranno più vicine all'Italia : "Chiederemo alla Guarda costiera di stare più vicina alle coste italiane, perché in Mediterraneo possono intervenire il Nordafrica, la Francia, la Spagna, il Portogallo: non possiamo permetterci di ...

Far saltare il governo in autunno Poi voto anticipato a marzo Matteo Salvini ha un piano B? : Matteo Salvini, come un leone nella savana, fiuta l’aria e prepara il prossimo attacco per conquistare sempre più territorio. Le prime mosse sono andate meglio del previsto e ora che ha posto al centro del dibattito europeo il fronte dell’immigrazione, tra l’altro ridicolizzando Macron Segui su affaritaliani.it

Matteo Renzi attacca : “Matteo Salvini fa il bullo sulla vita dei più deboli” : L'ex Presidente del Consiglio attacca duramente l'attuale ministro dell'Interno: "Fa politica sulla pelle dei disperati, ma un milione di like su Facebook non vale una sola vita salvata". E sul caso Aquarius insiste: "Solo un grande spot elettorale, ma da domani non cambierà nulla nel concreto".Continua a leggere

Sondaggi elettorali : la Lega di Matteo Salvini vicina al sorpasso sul Movimento 5 Stelle : Clamorosi i dati che arrivano dai Sondaggi elettorali: la Lega di Matteo Salvini vola oltre il 27% dei consensi e ormai è a un passo dal Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio, in calo di altri due punti percentuali. Stabile, ma lontanissimo, il Partito Democratico. A sinistra resta un vuoto enorme.Continua a leggere

