Massimo Ranieri in Piazza della Madonna di Loreto con ' Malìa' mercoledì 8 agosto

Nuovo album di Massimo Ranieri - l’annuncio e il duetto con Al Bano in Rose Rosse da Maria De Filippi (video) : Uscirà prossimamente un Nuovo album di Massimo Ranieri, un disco in studio con cui l'interprete, attore e showman partenopeo si rimetterà in gioco dopo una serie di raccolte dedicate alla tradizione napoletana. Ospite della terzultima puntata di Amici di Maria De Filippi in onda su Canale5 il 19 maggio, Ranieri ha esordito cantando Perdere l’amore per accompagnare la ballerina Lauren nella prima prova della finale ballo, per poi tornare in ...

J-Ax e Fedez ad Amici di Maria De Filippi con Massimo Ranieri : gli ospiti del 19 maggio - finale ballo : J-Ax e Fedez ad Amici di Maria De Filippi, ospiti della settima puntata del serale in diretta su Canale 5 sabato 19 maggio. I due rapper saranno protagonisti di due duetti con due degli allievi della categoria canto rimasti in gara nel programma. J-Ax sarà in duetto con un concorrente della squadra blu mentre Fedez canterà con un concorrente della squadra bianca, probabilmente il trapper Biondo, l'unico al momento ad aver provato un suo ...

Da Massimo Ranieri a Pupi Avati - la nuova stagione del Quirino : Sono alcuni degli spettacoli della prossima stagione teatrale presentati oggi al Quirino di Roma dal direttore artistico e presidente Geppy Gleijeses . Gleijeses ha ricordato che nel 2021 il Quirino ...