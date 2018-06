Massimo Giletti saluta il pubblico di La7 | ' Ci vediamo magari l' anno prossimo'

Massimo Giletti - ascolti mostruosi con il Corona-Show : concorrenza ko : ascolti mostruosi per Massimo Giletti con lo show di Fabrizio Corona. Non è l'Arena ha raggiunto infatti il 9,19% in una serata dominata dai Mondiali di Calcio. Su Raiuno I bastardi di Pizzofalcone ha ...

FABRIZIO CORONA CONTRO SELVAGGIA LUCARELLI/ “Vuole il mio corpo” - lei attacca Massimo Giletti e Non è l'Arena : FABRIZIO CORONA CONTRO SELVAGGIA LUCARELLI: “Vuole il mio corpo”. E Giletti minaccia di chiudere Non è l'Arena, poi però riesce a riprendere l'intervista. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 10:58:00 GMT)

Fabrizio Corona dopo lo show da Giletti : «Grazie Massimo. Scusa ma non riesco a non dire ciò che penso» : Durante l'intervista a Non è l'arena Fabrizio Corona ha avuto parole per tutti: Selvaggia Lucarelli, Don Mazzi e Mughini, con cui c'è stata anche un'accesa discussione. L'ex re dei paparazzi non è ...

Fabrizio Corona da Massimo Giletti - la frase estrema su Don Mazzi : 'Lui il Crocifisso può...' : Lo show di Fabrizio Corona da Massimo Giletti a Non è l'Arena ha il suo momento-clou nella 'scomunica' di Don Mazzi . Secondo il 're dei paparazzi' il parroco fondatore della comunità Exodus in cui ...

Massimo Giletti furioso : il pesante attacco di Corona alla Lucarelli : Fabrizio Corona contro Selvaggia Lucarelli: Giletti si dissocia Ospite dell’ultima puntata di Non è l’Arena, Fabrizio Corona si è scagliato pesantemente contro Selvaggia Lucarelli. Una cosa molto prevedibile e purtroppo l’ex fotografo dei Vip ha dimostrato di subire il ‘carisma’ delle parole della giornalista. Tutto è partito quando Massimo Giletti ha provato ad affrontare, con estrema fatica, la storia della ...

Massimo Giletti - la verità su Fabrizio Corona/ Intervista a Non è l'Arena : l’ex re dei paparazzi alla berlina? : Massimo Giletti: "Vi racconto la verità su Fabrizio Corona". Oggi, domenica 17 giugno 2018, l'Intervista a Non è l'Arena su La 7: "Sarà un evento, documenti inediti"(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 09:14:00 GMT)

Massimo Giletti torna su Rai Uno con l’Arena : Carlo Freccero aveva annunciato a La Zanzara di Giuseppe Cruciani (Radio 24) quali potrebbero essere le prossime mosse della Rai

Fabio Fazio 'spodestato' da Massimo Giletti. Ecco cosa potrebbe accadere in Rai : FUNWEEK.IT - Qualche settimana fa, Carlo Freccero ha rivelato ai microfoni de La Zanzara di Giuseppe Cruciani su Radio 24 quali potrebbero essere le prossime mosse della Rai avanzando l'ipotesi ...

Non è l'Arena/ Anticipazioni e ospiti : Massimo Giletti intervista Paolo Bonolis e Giorgia Meloni (10 giugno) : Non è l'Arena, Anticipazioni e ospiti di Massimo Giletti: Paolo Bonolis e Giorgia Meloni nell'ultima puntata di oggi, domenica 10 giugno 2018. Gli altri ospiti e i temi.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 19:31:00 GMT)

Paolo Bonolis insieme a Massimo Giletti in prima serata : Massimo Giletti insieme a Paolo Bonolis in tv: ecco dove e quando Domenica 10 giugno, in prima serata su La7, andrà in onda la penultima puntata di Non è l’Arena, il talk condotto da Massimo Giletti che racconta temi legati all’attualità, strizzando l’occhio alla politica. Il conduttore ospiterà il più amato e istrionico mattatore della televisione italiana, autore brillante e presentatore del piccolo schermo Paolo Bonolis. ...

Massimo Giletti - il colpo di una vita : non solo torna in Rai - a quale big ruba il posto : Un trionfo: Massimo Giletti non solo starebbe per tornare in Rai , dopo la parentesi fortunatissima a La7 da Urbano Cairo , ma secondo Dagospia potrebbe addirittura mettere a segno il colpo di una ...

“Insieme giorno e notte”. Massimo Giletti - che scoop : Uno scoop che arriva direttamente da una delle voci più autorevoli del gossip italiano, quella di Alfonso Signorini che ha lanciato la notizia attraverso le pagine della testata Chi. Al centro della vicenda lui, Massimo Giletti, immortalato dai paparazzi in palestra mentre sembra apparentemente allenarsi per migliorare la linea con una bella sudata in sella al tapis roulant. Al suo fianco, però, un volto che non può proprio passare ...