Martina alla Raggi | Dovrebbe lasciare la poltrona di sindaco

Aquarius - Martina : “Aiuto dalla Spagna? Arriva da un paese socialista - non dagli amici di Salvini e di Orban” : “Il governo spagnolo è intervenuto dove non è intervenuta l’Italia. Non sono gli amici di Salvini, quelli alla Orban, ma governi socialisti e riformisti” che hanno preso l’iniziativa rispetto all’accoglienza dei migranti sulla nave Aquarius. A dirlo è il segretario reggente del Pd Maurizio Martina in una conferenza stampa al Nazareno. L'articolo Aquarius, Martina: “Aiuto dalla Spagna? Arriva da un paese ...

Amministrative - Di Maio 'Governo sarà dalla parte dei sindaci M5S'. Martina 'Hai il dovere di servire tutti i Comuni' : Una frase pronunciata in un video su Facebook. Una dichiarazione che in pochi minuti suscita stupore e poi irritazione in tutta l'opposizione. 'I cittadini italiani decideranno se mandare al ...

Xylella - il decreto Martina sull’obbligo di pesticidi al vaglio dei giudici. Esposto di Diem25 alla Commissione Ue : Dalla disobbedienza sui campi e nei municipi alla guerra in tribunale. Con tanto di denunce in sede europea. È dura la vita per il “decreto Martina”. Sono tre i ricorsi notificati nelle scorse ore contro il provvedimento che porta il nome dell’ex ministro Pd alle Politiche agricole e impone l’utilizzo di insetticidi nella Puglia meridionale. È questa la più contestata delle “misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e ...

PD in piazza - Martina a Salvini : "Esci dalla diretta Facebook e vieni a confrontarti" : Nel giorno del giuramento del nuovo Governo, il Partito Democratico è sceso in piazza a Roma e Milano in difesa della Costituzione. Le due manifestazioni erano infatti state annunciate dopo la minaccia dell'impeachment nei confronti di Mattarella, poi ritirata sia da parte del Movimento 5 Stelle che da parte di Fratelli d'Italia. La manifestazione si è tenuta ugualmente, trasformandosi in un dibattito sul nuovo Governo.Sul palco di Roma si ...

Il nemico della piazza dem di Santi Apostoli è Salvini. Martina : "Esci dalla diretta Facebook" : Entrando a piazza Santi Apostoli da Vicolo del Piombo, i turisti incuriositi dalla musica si mischiano con i militanti del Partito Democratico che tengono in mano la bandiera dell'Europa. Sembra la metafora di questo nuovo corso che parte dall'opposizione al governo dei "populisti". Inclusivo, unitario, europeista. Non è un caso che gli applausi più forti dalla platea siano arrivati quando il segretario Maurizio Martina ha ...

Roland Garros 2018 - Qualificazioni tabellone femminile : Martina Trevisan al secondo turno - Francesca Schiavone fermata dalla pioggia : Martina Trevisan e Francesca Schiavone erano le due italiane protagoniste in questo primo turno delle Qualificazioni del Roland Garros 2018, quest’oggi. La giovane azzurra, n.185 del ranking, ha superato la canadese Françoise Abanda (n.125 WTA), al termine di una dura lotta durata 2 ore e 19 minuti di partita, con il punteggio di 4-6 6-4 6-2. Una partita di grande tenacia per l’italiana, più forte anche dello stato influenzale che ...

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : la Junior Fasano vince a Martina Franca - lo Scudetto verrà assegnato dopo gara-3 : Lo Scudetto della Serie A di Pallamano maschile si assegnerà sabato prossimo. Questo il verdetto scaturito da gara-2 della finalissima, dove la Junior Fasano ha sconfitto 26-18 il Conversano, pareggiando dunque la Serie, dopo il 29-26 del Pala SanGiacomo. Avvio di gara molto veloce con Guido Riccobelli capace di sbloccare il punteggio dopo appena 30”, pareggiato però immediatamente da Carlo Sperti. Le espulsioni momentanee di Pasquale ...

Il Pd litiga ancora - ma alla fine l'assemblea approva la relazione di Martina : Fischi e contestazioni tra i mille delegati riuniti a Roma. E' rottura sull'elezione del nuovo segretario. Congelate le dimissioni di Renzi, che rimangono irrevocabili. Voto rinviato in occasione del ...

Assemblea Pd - nessuna intesa tra Renzi e le altre correnti : i dem si preparano alla conta. ‘Discontinuità - avanti con Martina’ : Una prova di forza, salvo improbabili intese a un minuto dalla conta. Parte così, l’Assemblea nazionale del Pd. Le trattative tra le varie correnti dem continueranno, ma sembra lontana una stretta di mano tra Matteo Renzi e le altri componenti che sono intenzionate a chiedere di votare Maurizio Martina come segretario. Uno scenario, quello dell’investitura ufficiale dell’attuale reggente, che ai Renziani non piace. C’è un ...

Governo M5s-Lega - una risposta ai delusi di sinistra dalla pagina il ‘Mite Martina’ su Facebook : Eh sì, il mite Martina forse c’ha visto giusto. Tra gli elettori di sinistra del M5s serpeggia tanta delusione: vedere Danilo Toninelli e Roberto Calderoli andare a braccetto in tivù per alcuni fa davvero male. Tutto sognavano tranne che un Governo con i leghisti armati di ruspe e fucili. In un video, la pagina Facebook satirica Il Mite Martina coglie così l’imbarazzo del popolo di sinistra che ha votato 5 stelle: “Voglio solo ...

Martina - Pd - : urgente dare soluzione alla crisi - basta con il gioco dell'oca : Il segretario reggente ribadisce totale supporto alle iniziative di Mattarella e fa appello a tutte le forze politiche a fare un passo in avanti - Tanti no e una serie di 'basta' nel resoconto di ...

Il regalo di Martina alla Bayern - neonicotinoidi a tappeto nel Salento : ... è buon senso sociale che dovrebbe avere ogni sincero democratico, se le sue idee non fossero state oscurate dal senso comune che oggi giustifica qualsiasi decisione in nome di una scienza che ...

DIREZIONE PD: "FIDUCIA A Martina - VOTO UNANIME"/ "No a M5s e Lega" e Renzi punta alla segreteria... : DIREZIONE Nazionale del Pd: Renzi batte le minoranze, diretta live e ultime notizie. Unità attorno al segretario MARTINA, mandato di fiducia fino all'Assemblea (e non al Congresso)

Pd - dalla direzione sì unanime alla relazione Martina : “Con M5s capitolo chiuso - basta odi” : Pd, dalla direzione sì unanime alla relazione Martina: “Con M5s capitolo chiuso, basta odi” Quella che doveva essere una resa dei conti tra i Dem si è trasformato in un patto di fiducia tra Martina e Renzi. Le parole del segretario reggente sul no a centrodestra e M5s sono piaciute ai renziani. Unanimità sulla relazione […]