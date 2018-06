Marte | mai così vicino alla Terra negli ultimi 15 anni

Marte : occhi puntati sulla tempesta di sabbia - una delle più fitte mai osservate prima d’ora : Meteo perturbato su Marte : da oltre una settimana il pianeta è interessato da una bufera di sabbia che non accenna a smettere e che gli studiosi considerano una delle più fitte mai osservate prima d’ora . Il fenomeno sta coinvolgendo una superficie di oltre 30 milioni di chilometri quadrati – pari ad un quarto del pianeta – e ha costretto ad un riposo forzato il rover Opportunity della Nasa, che al momento si trova nella Perseverance ...

Marte non smette mai di regalarci sorprese : trovate molecole organiche - tracce di vita? : Comprendere l’origine e i dettagli di ogni elemento presente su Marte è il compito degli scienziati che utilizzano i dati provenienti da sonde, rover e lander presenti sul Pianeta rosso. E, proprio grazie alle informazioni raccolte da Curiosity della Nasa, due gruppi di ricercatori hanno compreso il funzionamento dei cicli stagionali del metano. Gli esperti – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – suggeriscono che alcune ...

Luigi Di Maio senza vergogna a Di Marte dì : 'Tutti hanno posto veti - ho capito perché i partiti sono morti' : La sfacciataggine è legata a doppio filo con la politica, certo. Ma quella di Luigi Di Maio raggiunge vette forse mai sfiorate in precedenza. Il problema, però, è che in molti credono ancora alle panzane del leader grillino. L'ultima, clamorosa, è ...

"Non mi candido alle primarie. Di Maio deve consentire di riscrivere le regole del gioco". Renzi ospite a Di Martedì : "Io non correrò alle primarie che decideranno il prossimo leader del Pd". Lo ha detto Matteo Renzi a Di Martedì, intervistato da Giovanni Floris. "Secondo me il candidato naturale è Gentiloni", ha aggiunto rispondendo a Floris che gli domanda chi sarà secondo lui il candidato premier del Pd. "C'è qualcuno che sta giocando sulla pelle del Paese, sono i 5Stelle e il centrodestra". "Io Salvini l'ho visto, siamo ...