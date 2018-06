Maroni condannato a un anno per l' incarico Expo all' ex collaboratrice

Roberto Maroni - ex presidente della Lombardia - è stato condannato a un anno per aver fatto assumere una sua ex collaboratrice in una società controllata dalla regione : L’ex presidente della Lombardia Roberto Maroni è stato condannato a un anno per aver fatto assumere una sua ex collaboratrice a Eupolis, una società controllata dalla regione che si occupa di formazione. La condanna, in primo grado, è stata decisa The post Roberto Maroni, ex presidente della Lombardia, è stato condannato a un anno per aver fatto assumere una sua ex collaboratrice in una società controllata dalla regione appeared first on ...

