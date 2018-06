Mariano Di Vaio papà bis | è nato il secondogenito Leonardo Liam

Mariano Di Vaio di nuovo papà : è nato il secondo figlio : Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci: è nato Leonardo Liam, ilsecondo figlio 18 Giugno 2018, data importante per Mariano Di Vaio e per sua moglie Eleonora Brunacci: è nato il secondo figlio della coppia. Si chiama Leonardo Liam, il secondo figlio di uno dei fashion blogger più seguiti al mondo. Ad annunciare la nascita è […] L'articolo Mariano Di Vaio di nuovo papà: è nato il secondo figlio proviene da Gossip e Tv.

Milano Fashion Week : Monica Bellucci e Mariano di Vaio icone di stile : In occasione della Milano Fashion Week Mariano Di Vaio apre la sfilata di “Dolce e Gabbana” al fianco di Monica Bellucci. Il Made in Italy e la bellezza umbra al centro dei media internazionali; lui di Perugia e lei di Città Di Castello, i due umbri conquistano la passerella più cool del momento. L’Italia che conquista il mondo. Un grande traguardo per Mariano Di Vaio che si riconferma ancora una volta una delle personalità più forti della moda ...

Nohow – Nasce il nuovo brand Made in Italy di Mariano Di Vaio : una nuova sfida per il re degli influencer [GALLERY] : Mariano Di Vaio e la sua nuova avventura come imprenditore nel mondo della moda Un talento universale che cresce di anno in anno, proprio come le sue sfide. A poche settimane dalla nomina di Forbes come uno degli under30 più influenti nel settore moda/retail/e-commerce, Mariano Di Vaio, il noto top influencer italiano uomo più famoso al mondo con oltre 11 milioni di followers sui social network, lancia nella prestigiosa Galleria Vittorio ...

Mariano Di Vaio lancia la sua collezione MDV : A poche settimane dalla nomina di Forbes come uno degli under30 più influenti nel settore moda/retail/e-commerce, Mariano Di Vaio, il noto top influencer italiano, di origine umbre, con oltre 11 ...

Mariano Di Vaio - ‘la gente ha bisogno degli influencer’ : Cominciamo dai numeri. Mariano Di Vaio è nato il 9 maggio del 1989, ad Assisi. A 18 anni si traferisce a Londra, poi a New York dove lavora come testimonial e ambassador, nel 2011 torna in Italia dove inizia a guadagnarsi fama internazionale lavorando per importanti case di moda. Nel 2012 apre un sito che si occupa di moda e cinema, il successo è immediato, Mariano apre un profilo su Instagram che oggi conta oltre 11 milioni di followers, ...

Mariano Di Vaio : «Essere fighi non basta» : Sei (e passa) milioni di follower su Instagram, 3,1 milioni di fan su Facebook, eletto da Forbes come l’influencer italiano under 30 più autorevole nel settore moda/e-commerce. Sono i numeri di Mariano Di Vaio, considerato una sorta di Chiara Ferragni al maschile, che da Assisi è partito poco più che adolescente per fare il modello e oggi a soli 29 anni si ritrova a essere imprenditore e re dei social. Sorriso aperto, ciuffo ipertrofico e fisico ...