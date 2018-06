Mangiano tonno e si sentono male | 3 persone in ospedale

Mangiano tonno avariato - 20 intossicati a Messina : due sono in gravi condizioni : Venti persone sono rimaste intossicate dopo aver consumato tonno rosso avariato comprato in una pescheria a Messina, due sono in condizioni più serie. In particolare un uomo di 56 che e’ stato colpito anche da infarto. A determinare l’intossicazione e’ stata l’istamina contenuta nel pesce alterato. La polizia ha posto i sigilli alla cella frigorifera della pescheria che contiene tutto il pesce oggetto del sequestro. Nel ...