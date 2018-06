Mancini | Ventura non ha tutte le colpe

Mancini difende Ventura : "La debacle dell'Italia non fu solo colpa sua" : Roberto Mancini si gode le vacanze e in attesa di concentrarsi sulla nazionale italiana ha trovato comunque il modo di far parlare di sé soccorrendo una donna anziana investita a Senigallia. L'ex allenatore di Inter e Manchester City, però, ai microfoni di Radio Anch'Io Sport ha voluto assolvere il suo predecessore Giampiero Ventura: "Non credo che Ventura abbia tutte le colpe, in campo sono andati i giocatori. Sono cose che capitano, dobbiamo ...

Nazionale - Mancini assolve Ventura : 'L'esclusione dal Mondiale? Non è tutta colpa sua' : ... "Ventura? Non credo che abbia tutte le colpe della mancata qualificazione " ha detto l'allenatore jesino a ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Radio Uno prima di parlare di quello che sarà il ...

Italia - Mancini assolve Ventura : "Flop Mondiale? Non credo che abbia tutte le colpe" : Mentre in Russia ci si gioca titolo di campione del mondo, il tecnico jesino guarda avanti e a come riportare l'Italia nell'elite. "abbiamo un po' di tempo per cercare di mettere insieme una squadra ...

Italia - Mancini : 'Ventura? Non è l'unico colpevole' : ... in due anni può migliorare tanto - è il messaggio di speranza ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport' su RadioUno - Cercheremo di fare del nostro meglio per mettere insieme una Nazionale competitiva e ...

L’Italia di Mancini non sfonda in tv - ma fa meglio dell’esordio di Ventura : Non sfonda in tv l'esordio di Roberto Mancini alla guida della nazionale italiana contro l'Arabia Saudita. L'articolo L’Italia di Mancini non sfonda in tv, ma fa meglio dell’esordio di Ventura è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Parte l'avventura dell'Italia di Mancini con l'Arabia Saudita: Balotelli out. Roberto Mancini fa il debutto sulla panchina azzurra in campo neutro

Guerrera : da squadra Unicef auguri a Mancini per avventura in azzurro : “Tutta la squadra dell’Unicef Italia si unisce in un grande augurio al Goodwill Ambassador dell’Unicef Roberto Mancini per la nuova avventura da ct della nazionale di calcio italiana”. E’ quanto ha affermato in una nota Giacomo Guerrera, presidente dell’Unicef Italia. “Roberto Mancini da diversi anni si è unito alla famiglia dell’Unicef, dando voce a tanti bambini e bambine vulnerabili nel mondo. ...