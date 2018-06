Mancini difende Ventura | La debacle dell' Italia non fu solo colpa sua

ilgiornale

(Di lunedì 18 giugno 2018) Robertosi gode le vacanze e in attesa di concentrarsi sulla nazionalena ha trovato comunque il modo di far parlare di sé soccorrendo una donna anziana investita a Senigallia. L'ex allenatore di Inter e Manchester City, però, ai microfoni di Radio Anch'Io Sport ha voluto assolvere il suo predecessore Giampiero: "Non credo cheabbia tutte le colpe, in campo sono andati i giocatori. Sono cose che capitano, dobbiamo rimboccarci le maniche".ha poi continuato: "Nessuno di noi si aspettava che l'potesse andare fuori però questo è il calcio. Adesso abbiamo un po' di tempo per cercare di mettere insieme una squadra che possa far bene e qualificarsi ai prossimi Europei. Credo che in due anni la squadra possa migliorare". Il neo ct ha poi anche toccato l'argomento su Gigi Buffon: "Buffon convocato? Noi prendiamo in esame tutti i giocatori che giocano ...