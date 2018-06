Maltempo USA | violente tempeste innescano pericolose alluvioni nell’Upper Midwest

Bjork annulla il concerto a Roma a causa del Maltempo. Era l'unica data in Italia : 'Sfortunatamente dobbiamo annullare il concerto . Non per la pioggia in sé, ma perché è molto pericoloso per i fulmini. Credo che tutto abbia un senso e la natura e il destino hanno voluto così' . È ...

Bari - acqua nelle tende del Tribunale : udienze sospese... causa Maltempo : Da circa tre settimane a Bari i processi si fanno nelle tende. Tre tensostrutture ospitano le udienze di rinvio dei processi penali...

Aquarius cambia rotta per il Maltempo. Una nave Usa fermata per ore in Sicilia : nave Trenton a un certo punto ha girato la prua,come se fosse quasi pronta ad allontanarsi dal porto di Augusta. «Aspettiamo istruzioni» è stata per ore la spiegazione ufficiale. La verità è che la nave militare americana fino a ieri sera non aveva ancora ricevuto il permesso di attraccare. E men che meno quello di scaricare in Sicilia i 40 migrant...

Maltempo - esonda il fiume a Bortigali : strada chiusa : Il violento nubifragio che si è abbattuto nel primo pomeriggio tra Campeda e Macomer ha provocato notevoli danni nelle campagne di Bortigali, dove è esondato un piccolo affluente del fiume Temo. Nell’agro del paese del Marghine si sono verificati allagamenti e alcune vigne e orti sono stati trascinati via dall’acqua. La strada provinciale 62 che collega Bortigali a Mulargia è stata chiusa per i numerosi detriti scesi sulla strada dai ...

Frana in Val Susa : “Il Maltempo ostacola i lavori” : Il lungo inverno con frequenti nevicate e la primavera ricca di precipitazioni hanno ostacolato il lavoro di messa in sicurezza dei territori devastati dagli incendi lo scorso autunno, quando in Piemonte il fuoco percorse 9.000 ettari, colpendo particolarmente la Valle di Susa. E’ quanto dichiarato dall’assessore all’Ambiente della Regione Piemonte Alberto Valmaggia nella risposta all’interrogazione presentata dalla ...

Maltempo Piemonte - esonda un canale : bloccata ferrovia in Val Susa : Continuano in Piemonte i disagi causati dal Maltempo. Nelle ultime ore i temporali hanno interessato soprattutto le zone settentrionali e occidentali della regione. Situazione critica a Candoglia, in provincia di Verbania, dove in un’ora sono caduti circa 62 mm d’acqua. Le avverse condizioni meteo hanno bloccato anche il trasporto ferroviario. Sulla linea Torino-Modane l’esondazione di un canale, in prossimità dei binari tra ...

Maltempo - frana Val Susa : “Gli sfollati devono pazientare” : “Nessuno rientrerà in casa sino a che non ci sarà la più completa sicurezza”. Così Anna Maria Allasio, sindaco di Bussoleno, a margine di una riunione con la cittadinanza che si sta svolgendo in queste ore in Comune a seguito della frana di giovedì scorso in Valle di Susa. “Ogni abitazione dev’essere monitorata e ogni situazione valutata a sé – aggiunge Allasio – Domani sera e lunedì sono previsti temporali. ...

Maltempo - frana Val Susa : sopralluogo del Prefetto - ‘serve cautela’ : “Serve cautela, in attesa dei temporali previsti per domani sera e lunedì. Bisogna avere un po’ di pazienza perché vengano attuate le opportune misure di tutela. Non si può rischiare”. Così il Prefetto di Torino, Renato Saccone, che nel pomeriggio ha effettuato un sopralluogo a Bussoleno, in Valle di Susa, dove giovedì si è abbattuta una frana. “Sono state fatte le opportune verifiche, anche per via aerea – aggiunge ...

Maltempo - Coldiretti : “In Val Susa ora ingegneria naturalistica” : In Valle di Susa servono interventi immediati di “ingegneria naturalistica” che mettano in sicurezza il territorio perché quanto è successo a Bussoleno, dove una frana si e’ abbattuta sull’abitato, è “la diretta conseguenza dei danni portati dagli incendi dello scorso autunno”. E’ quanto afferma Coldiretti Torino. “Dopo la devastazione del fuoco – afferma il vicepresidente Sergio Barone ...

Maltempo - frana in Val Susa : proseguono le operazioni di pulizia : Continuano in Valle Susa le operazioni di pulizia della zona di Bussoleno (Torino) coinvolta dalla frana che lo scorso giovedì. I vigili del fuoco, i carabinieri, la Protezione civile e numerosi volontari lavorano da 48 ore per sgomberare le strade e liberare le case dal fango. La frana, causata dal Maltempo di questi giorni, si e’ staccata dall’area interessata dal vasto incendio divampato lo scorso ottobre e ha coinvolto cinque ...

Maltempo Piemonte : breve pausa temporali - da domenica sera tornano : Una parentesi più asciutta e con temperature massime fino a 32-33 gradi in pianura: sono le previsioni meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) per il weekend, a partire da oggi pomeriggio. La pausa temporalesca, tuttavia, durerà al massimo 48 ore: dal tardo pomeriggio di domenica, infatti, una perturbazione dalla penisola iberica in movimento verso la Francia riporterà rovesci e temporali che proseguiranno anche per tutto ...

Maltempo - frana in Val Susa : i Vigili del Fuoco recuperano i beni degli sfollati : I Vigili del Fuoco sono impegnati nelle operazione di recupero di beni di prima necessità e di oggetti utili o preziosi lasciati dagli sfollati di Bussoleno, scappati dalla frana che ieri pomeriggio si è abbattuta sul paese. Gli evacuati sono stati 130 e la maggior parte ha trovato ospitalità da parenti e amici. Una ventina è stata accolta al centro allestito al Polo logistico della Protezione civile dalla Croce Rossa di Susa. L'articolo ...

