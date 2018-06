Maltempo | traffico ferroviario in ripresa sulla linea Reggio Calabria-Lamezia Terme

Maltempo Bari - bomba d'acqua e temporali/ Ultime notizie video : tendopoli giustizia allagata - traffico in tilt : Bari, bomba d’acqua e violento temporale, video: strade allagate, tendopoli e Palagiustizia inagibili. Gravi disagi per tutti gli automobilisti e i cittadini baresi(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 15:07:00 GMT)

Maltempo - piogge nel nuorese : traffico ferroviario interrotto : Maltempo e disagi al traffico ferroviario in Sardegna. A causa delle intense piogge che hanno allagato la sede ferroviaria nei pressi di Macomer e Campeda (Nu), la circolazione dei treni della linea Macomer – Ozieri- Chilivani è stata interrotta. Lo comunica Tranitalia. Le squadre tecniche sono al lavoro per ripristinare la linea ferroviaria. L'articolo Maltempo, piogge nel nuorese: traffico ferroviario interrotto sembra essere il primo su ...

Maltempo Usa - violenti temporali su Chicago : traffico aereo in tilt : violenti temporali mandano in tilt il traffico aereo di Chicago. All’O’Hare International Airport, già nelle prime ore della mattina, oltre il 70% dei voli in partenza era condizionato da ritardi superiori ai 100 minuti. Per i voli in arrivo, invece, ritardi di circa 40 minuti. Per circa il 20% dei voli in partenza, invece, è stata inevitabile la cancellazione. L'articolo Maltempo Usa, violenti temporali su Chicago: traffico aereo in ...

Maltempo - nubifragio a Roma : allagamenti e traffico in tilt : allagamenti e disagi al traffico a Roma colpita in serata da un violento nubifragio. Si registrano rallentamenti in varie zone della Capitale: dal Lungotevere a via Trionfale al Grande raccordo anulare. allagamenti in diverse strade della città interessate dalla forte pioggia. L'articolo Maltempo, nubifragio a Roma: allagamenti e traffico in tilt sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - forti piogge a Roma : alberi caduti e traffico in tilt : Giornata di forte Maltempo a Roma, dove le intense piogge hanno causato diversi danni, bloccato il traffico in gran parte della città. Il tram 3 non è passato nel tratto tra Porta Maggiore a Trastevere a causa della una caduta di un albero sulla sede tranviaria in Via Carlo Felice. Danni a causa della pioggia anche alla stazione Prima Porta della ferrovia Roma-Viterbo. alberi e rami caduti hanno richiesto diversi interventi dei vigili del ...

Maltempo Roma : disagi e traffico congestionato : traffico congestionato per il Maltempo un po’ in tutta la città. Lo rende noto l’Astral attraverso il notiziario della viabilità. La società della viabilità segnala in particolare code in carreggiata esterna sul Grande Raccordo Anulare dalla Roma-Fiumicino alla Nomentana; in interna, invece, dalla Cassia all’Appia. Un chilometro di code sulla Diramazione Roma sud da Torrenova al Raccordo per le difficolta’ di immissione. ...