Maltempo | temporali in Calabria | soccorsa un donna in auto con figli 

Allerta Meteo - ancora forte Maltempo al Sud : temporali senza sosta - Calabria in ginocchio : 1/5 ...

Maltempo al Sud - violenti temporali nella notte : Messina - Reggio Calabria e Lecce in ginocchio - e non è ancora finita : 1/15 Villa San Giovanni (RC). Credit: Pier Paolo Papalia ...

Previsioni Meteo - nella settimana del Solstizio d’Estate ancora Maltempo sull’Italia : forti temporali al Centro/Sud : 1/15 ...

Maltempo BARI - BOMBA D'ACQUA E TEMPORALI/ Ultime notizie video : rallentata la circolazione dei treni : BARI, BOMBA d’acqua e violento temporale, video: strade allagate, tendopoli e Palagiustizia inagibili. Gravi disagi per tutti gli automobilisti e i cittadini baresi(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 16:19:00 GMT)

Maltempo Bari - bomba d'acqua e temporali/ Ultime notizie video : tendopoli giustizia allagata - traffico in tilt : Bari, bomba d’acqua e violento temporale, video: strade allagate, tendopoli e Palagiustizia inagibili. Gravi disagi per tutti gli automobilisti e i cittadini baresi(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 15:07:00 GMT)

Maltempo in Serbia : allagamenti e gravi danni per temporali - grandine e vento forte : Negli ultimi due giorni un’ondata di Maltempo, con piogge intense, grandine e forti venti, ha investito diverse regioni della Serbia causando allagamenti e ingenti danni sopratutto alle colture agricole. In varie regioni è stato dichiarato lo stato di emergenza. A Svilajnac tutti i corsi d’acqua sono in piena e decine di case sono isolate. Il governo ha annunciato interventi urgenti a sostegno delle popolazioni colpite e per i gravi ...

Allerta Meteo - forte Maltempo : nuovo avviso della protezione civile - “piogge e temporali si spostano al Sud” : Allerta Meteo – Una depressione già attiva sull’Italia continua a determinare condizioni di maltempo, apportando piogge e temporali che, nelle prossime ore, tenderanno a spostarsi dalle regioni settentrionali al centro-sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso ...

Allerta Meteo - forte Maltempo : nuovo avviso della protezione civile - “piogge e temporali si spostano al Sud” : Allerta Meteo – Una depressione già attiva sull’Italia continua a determinare condizioni di maltempo, apportando piogge e temporali che, nelle prossime ore, tenderanno a spostarsi dalle regioni settentrionali al centro-sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso ...

Maltempo in Sicilia : in arrivo piogge e temporali sparsi : Una fase di Maltempo interesserà la Sicilia a partire da giovedì, 14 giugno, e fino a sabato 16 giugno. Si tratta di una perturbazione atlantica.

Maltempo in arrivo : allerta gialla per temporali : La Protezione civile regionale ha diffuso l'allerta meteo gialla per temporali emanata da Arpal da mezzanotte alle ore 15 di domani, mercoledì 13 giugno sui bacini piccoli e medi di tutta la Regione. ...

Allerta Meteo - forte Maltempo al Nord e super caldo al Sud ma piogge e temporali si estenderanno a tutt’Italia nelle prossime ore : 1/30 ...

Allerta meteo Friuli : codice giallo per Maltempo e temporali : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’Allerta di color giallo per domani, a causa di possibili criticità idrogeologiche dovute a temporali. Le aree interessate sono i bacini idrografici di Livenza, Isonzo e Levante. Si conferma per oggi la previsione di temporali sparsi. Sarà probabile qualche locale temporale forte. Domani ancora probabili rovesci e temporali sparsi. Sarà possibile qualche locale temporale forte, ...

Maltempo - nuova ondata di temporali sulla Toscana : nuova ondata di Maltempo sulla Toscana. Dopo i temporali della scorsa settimana , la pioggia torna a interessare la Regione. La sala operativa della Protezione civile ha diramato un codice giallo per ...

Maltempo : ancora temporali in Veneto - dichiarato stato di attenzione : Venezia, 12 giu. (AdnKronos) - ancora temporali interesseranno il Veneto, fino alla mattina di giovedì 14 giugno. Alla luce delle previsioni emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emanato un’allerta meteo, dichiarando lo stato di attenzione per Cr