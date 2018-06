Maltempo | “In Calabria chiederemo lo stato di calamità”

meteoweb.eu

(Di lunedì 18 giugno 2018) “Gli interventi attualmente in programmazione sono di carattere d’urgenza e sta operando la Protezione Civile. Ancora è prematuro fare la conta dei danni: non appena saranno completate le valutazioni, anche da parte dei Comuni interessati, la Regione non si sottrarrà agli obblighi previsti per la richiesta di calamita’ naturale”. Cosi’ all’agenzia Dire l’assessore della Regionealle Infrastrutture, Roberto Musmanno, sulla forte ondata diche ha colpito nei giorni scorsi gran parte del territorio del Tirreno calabrese. “Attualmente, tranne per episodi sporadici – ha aggiunto Musmanno – le indicazioni sono confortanti, i fenomeni di picco sembrano essersi esauriti”. L'articolo: “Inlodi calamità” Meteo Web.