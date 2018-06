Maltempo Calabria | nubifragio nel Vibonese | paura per crolli a Nicotera

Maltempo - disastrosa frana a Reggio Calabria sulla SS18 : si teme abbia travolto auto - disperati soccorsi in atto [FOTO LIVE] : Grande paura e grossissimi disagi in Calabria per il Maltempo che da ieri notte non da tregua, sopratutto nella provincia di Reggio Calabria. Pochi minuti fa un’immensa frana ha interessato la SS18 “Tirrena Inferiore” tra Scilla e Favazzina. Sul posto le autorità competenti, guidate da Carabinieri e Protezione Civile, non escludono che la frana abbia coinvolto automezzi e si sta scavando tra i detriti per accertarsi che non ci siano auto ...