Mafia | 104 arresti in Puglia | anche un imprenditore antiracket

Operazione anti Mafia a Bari : 104 arresti : Roma, 18 giu. , askanews, I carabinieri del Ros stanno eseguendo, a Bari e in altre località del territorio nazionale, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 104 persone, ...

Mafia - 104 arresti per infiltrazioni clan in economia : I carabinieri del Ros stanno eseguendo, a Bari e in altre località del territorio nazionale, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 104 presunti affiliati ai clan "Mercante-...