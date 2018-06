Macedonia del nord | accordo con la Grecia | la nuova Repubblica potrà aderire alla Ue

Macedonia - firmato lo storico accordo tra Atene e Skopje sul cambio del nome : violente proteste dei nazionalisti greci : Repubblica di Macedonia del Nord. È questo il compromesso raggiunto da Skopje e Atene sul nome che dovrà avere lo stato dell’ex Jugloslavia, divenuto indipendente nel 1991 con il nome di Macedonia. Una scelta, quella di utilizzare la denominazione di una storica regione della grecia, che ha aperto una questione diplomatica risolta domenica, dopo anni di tensioni tra i due stati dei Balcani. Ma manca ancora l’ultimo tassello del ...

Rinominare il paese ha suscitato una forte reazione dei macedoni in tutto il mondo.

