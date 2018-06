“Ma come sei ridotta?” Le foto “hot” di Valeria Marini scatenano i fan

Dario Albertini regista di “Manuel” in cinquina per i Nastri d’Argento come “Miglior Regista Esordiente” : Dopo la presentazione alla Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dopo aver conquistato i critici dei Cahiers Du Cinema e della stampa francese (su tutti Le Figaro, Liberation e L’Humanite), e essersi meritata ottime recensioni in Italia,“Manuel”, opera prima di Dario Albertini, prima produzione cinematografica di TIMVISION Production in coproduzione con la BiBi Film di Angelo e Matilde Barbagallo, è ...

Dario Albertini regista di “Manuel” in cinquina per i Nastri d’Argento come “Miglior Regista Esordiente” : Dopo la presentazione alla Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dopo aver conquistato i critici dei Cahiers Du Cinema e della stampa francese (su tutti Le Figaro, Liberation e L’Humanite), e essersi meritata ottime recensioni in Italia,“Manuel”, opera prima di Dario Albertini, prima produzione cinematografica di TIMVISION Production in coproduzione con la BiBi Film di Angelo e Matilde Barbagallo, è ...

Philip Roth e i suoi doppi. La vita e l’arte come cose distinte - “Ma la distinzione è inafferrabile” : Milano. Sulla prima edizione del “Lamento di Portnoy” Philip Roth era fotografato di spalle. Ciò nondimeno la gente lo riconosceva per strada e lo scambiava col personaggio, intimandogli di contenersi con la masturbazione. Quando poi i giornalisti lessero “Zuckerman scatenato” e indagarono sulle fon

“MaNGIA COME UN ANIMALE!” - ARRESTATE DUE MAESTRE D'ASILO A PARMA/ Codacons : “Servono telecamere nelle scuole” : PARMA, ARRESTATE due MAESTRE dell’asilo, violenza e maltrattamenti sui bambini: “MANGIA COME un ANIMALE!”. Due insegnanti sono state fermate nelle scorse ore a Colorno(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 10:32:00 GMT)

Parma - violenze sui bambini : arrestate due maestre di una scuola materna. “Mangia come un animale” : “Mangia col piatto in mano come un animale”. È la frase pronunciata contro un bimbo che aveva disobbedito all’ordine di rimanere immobile. da una delle due maestre arrestate oggi dai carabinieri in una scuola materna di Colorno (Parma). I bambini, terrorizzati, erano costretti a subire ripetute violenze fisiche e psicologiche, oltreché punizioni. Le vittime tra i 3 e 5 anni vivevano nella paura. Le due donne sono accusate di ...

Colorno. “Mangia col piatto in mano come un animale” : arrestate due maestre : Nuovo caso di maltrattamenti sui bambini. Questa volta in provincia di Parma. Due maestre sono state arrestate con l’accusa di

Giuseppe Conte - falso curriculum del candidato premier?/ Malta e Pittsburgh come Parigi-NY “Mai studiato qui” : Alcuni giornalisti, indagando sul curriculum di Giuseppe Conte, candidato premier di Lega e M5S, hanno scoperto che alcuni dei suoi studi sarebbero stati inventati(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 20:30:00 GMT)

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora processo Milano : Virginia Raggi vs “Chi” - “Marchiata come donna infedele” : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Virginia Raggi testimonia a Milano nel processo contro "Chi" per articolo su flirt con Frongia, "fake news, marchiata come donna infedele" (18 maggio 2018)(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 11:00:00 GMT)

“Alla fine lo ha fatto davvero!”. Il figlio di Rocco come il papà… Leonardo - ma che combini? Ecco dove hanno beccato il figlio di Siffredi. E qualcuno si domanda : “Ma non è troppo giovane per queste cose?”. Le immagini “incriminate” : Tale padre, tale figlio, si dice così. Ma anche, che da una pianta di banane – concedeteci la licenza – non può di certo nascere una mela. Ora, a parte l’eufemismo riadattato, c’è una cosa che il mondo forse ancora ignora, anche se le indicazioni erano decisamente evocative. Sono passati due anni, da quando Rocco Siffredi presentò in tv suo figlio Leonardo Tano così: “Lui sarà una grande pornostar, ha delle ‘doti’ molto più ...

Ecco la “Macchina mappa grassi” : svela ogni segreto su come il grasso si forma - si accumula o viene bruciato nel nostro corpo : Grazie a una ricerca condotta presso la sede di Roma dell’Università Cattolica e della la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli – IRCCS in collaborazione con la Hebrew University di Gerusalemme è stata messa a punto una ‘macchina mappa grassi’, che consente di vedere come i lipidi si formano (a partire dai cibi consumati), si immagazzinano nel corpo o vengono bruciati da esso per trarne energia. La metodica, basata su una ...

“Ma come fa?”. Massimo Boldi - che colpo! L’attore - fresco di separazione per adulterio - ha conquistato la bellissima bionda del Grande Fratello. Le calorie del cinepanettone fanno bene al cuore? : Da “vedovo” inconsolabile a playboy è un attimo. Succede così che dopo le polemiche con la ex fidanzata Loredana De Nardis Massimo Boldi ritrovi l’amore. Per chi non lo ricordasse L’attore aveva parlato di tradimento, la donna era stata sorpresa con un imprenditore toscano, ex amico di Boldi. Dopo la scoperta aveva ammesso molto sinceramente: “A momenti, mi veniva un infarto. Quattordici anni insieme non sono pochi. Mi ha fatto male ...

Milano Food City - al via la degustazione di prodotti “Made in carcere” : “Il cibo come veicolo di reinserimento sociale” : Una maratona non-stop gratuita di degustazioni, ricette create dai membri dell’Associazione italiana Food blogger e laboratori gratuiti con prodotti fatti dentro e fuori dal carcere da persone che si stanno guadagnando un futuro migliore. Produzioni che raccontano storie di vite legate al cibo ma puntano soprattutto a ridurre i tassi di recidiva e promuovere il riscatto sociale. Si tratta del progetto “Il buono del carcere: cibo, gusto e ...

“Ma è senza mutande!”. Grande Fratello choc - eccone un’altra. ‘In libertà’ davanti agli altri (e all’Italia intera) : “Lo ha fatto come se stesse a casa sua…” e naturalmente le telecamere riprendono tutto. Et voilà - il trash è (ancora) servito! : Abbiamo imparato a conoscere Alberto, il Tarzan di Viterbo, soltanto in questi ultimi giorni, ovvero dopo che senza indugi si è messo dalla parte di Aida, nell’eterna lotta tra il male minore e il male peggiore, all’interno della casa del Grande Fratello. Solo qualche giorno fa, durante la diretta serale, aveva ironizzato coi suoi compagni di “Dormire con il phon nel comodino”. Era notte e seduti in veranda, i concorrenti si stavano ...