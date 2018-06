L’Uomo is back | il party a Milano

vanityfair

: Dinner party ieri sera a Milano per festeggiare L'Uomo Vogue, appena tornato in edicola. Il magazine ha voluto cele… - vogue_italia : Dinner party ieri sera a Milano per festeggiare L'Uomo Vogue, appena tornato in edicola. Il magazine ha voluto cele… - ghoshdj : RT @NYTFashion: Condé Nast brings L'Uomo Vogue back to life, and in English - Tracey_Jane969 : RT @NYTFashion: Condé Nast brings L'Uomo Vogue back to life, and in English -

(Di lunedì 18 giugno 2018) Si è tenuto a, presso gli storici spazi de Il Salumaio di Montenapoleone, ilper celebrare il 50esimo anniversario deVogue, tornato in edicola il 12 giugno con una formula completamente rinnovata. Il magazine, sotto la direzione di Emanuele Farneti, verrà distribuito principalmente con Vogue Italia. In questa occasioneVogue – da cinquant’anni interprete dell’eleganza maschile – e Acqua di Parma – simbolo di un’eleganza senza tempo – si sono uniti per celebrare l’unicità e l’eccellenza dello stile made in Italy. Per ricordare la serata, un cadeau speciale: la Colonia Acqua di Parma dal tappo personalizzato con le iniziali di ciascun ospite. Alla serata hanno partecipato celebrities, designer e i protagonisti del fashion system italiano e internazionale. L'articolo L’Uomo is, ilproviene da VanityFair.it.