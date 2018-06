L' Unione delle comunità ebraiche italiane contro Salvini | Il censimento dei rom

L'Unione europea propone il bando delle cannucce : L'Unione europea ha proposto l'eliminazione dell'uso di oggetti di plastica monouso, come cannucce, cotton fioc e posate nella speranza di salvaguardare la vita marina e ridurre l'inquinamento.L'Ue ha anche intenzione di fare in modo di raccogliere la maggior parte delle bottiglie di plastica per riciclarle entro il 2025. Questo progetto ha bisogno dell'appoggio dei 28 Stati membri e dal Parlamento europeo, prima di poter essere approvato in via ...