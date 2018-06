Ludopatia | Oms riconosce la dipendenza da videogame come malattia mentale

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 giugno 2018) Lada, conosciuta anche‘gaming disorder’, è ufficialmente una. A scriverlo nero su bianco è l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che l’ha inserita nell’ultimo aggiornamento dell’elenco di tutte le patologie, l’International classification of diseases (Icd). Un problema, quello delle ludopatie, di cui Il Fatto Quotidiano si è occupato nell’ultimo numero di Fq Millennium in edicola. Lada gioco digitale, dice l’Oms, consiste in “un modello di comportamento di gioco persistente o ricorrente (gioco digitale o), che può essere online su Internet o offline e che prende il sopravvento sugli altri interessi della vita“. Per poter parlare di, però, devono essere presenti alcune condizioni specifiche: perdita di controllo sul gioco (in termini di ...