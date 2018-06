Lorys | niente è più bello senza di te Ma io e tuo fratello sentiamo il tuo

huffingtonpost

(Di lunedì 18 giugno 2018) Da quel maledetto 29 novembre 2014 sono trascorsi ormai quasi 4 anni. Ma per i parenti del piccolo Loris Stival, ucciso ad appena 8 anni dalla mamma Veronica Panarello, la ferita è ancora impossibile da rimarginare. Un dolore messo nero su bianco da papà Davide in una lettera aperta al suo bambino che oggi avrebbe compiuto 12 anni:"Ciao, oggi è il tuo dodicesimo compleanno, il quarto che non festeggi insieme a noi e ai tuoi compagni. Dal primo giorno che sei andato via ho sentito il bisogno di scriverti, lo sai. E così ho aperto il mio cuore e ti ho dedicato i nostri ricordi"Parole intrise di amore e commozione, che testimoniano il dramma di un padre che sta ancora provando a superare la perdita di un figlio:"Non è facile mettere insieme i giorni, adesso.di te non è piùcome prima e non potrà più esserlo. ...