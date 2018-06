Lombardia | Regione stanzia 3 | 2 mln per il terzo settore 2

Lombardia : Regione stanzia 3 - 2 mln per il terzo settore : Milano, 18 giu. (AdnKronos) - "Sono disponibili 3,2 milioni di euro per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale finalizzati allo svolgimento di attività ed iniziative". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità Stefano Bolo

Di cosa era accusato l'ex presidente della Regione Lombardia - Roberto Maroni : I giudici della quarta sezione penale di Milano hanno condannato l'ex Governatore lombardo Roberto Maroni a un anno di carcere. È stato riconosciuto colpevole solo di uno dei due reati che gli ...

Roberto Maroni - ex presidente della Lombardia - è stato condannato a un anno per aver fatto assumere una sua ex collaboratrice in una società controllata dalla regione : L’ex presidente della Lombardia Roberto Maroni è stato condannato a un anno per aver fatto assumere una sua ex collaboratrice a Eupolis, una società controllata dalla regione che si occupa di formazione. La condanna, in primo grado, è stata decisa The post Roberto Maroni, ex presidente della Lombardia, è stato condannato a un anno per aver fatto assumere una sua ex collaboratrice in una società controllata dalla regione appeared first on ...

Economia : regione Lombardia ricorda Franco Mogliani in centenario nascita : Milano, 14 giu. (AdnKronos) - Un omaggio all'economista Franco Modigliani nel centenario della sua nascita (1918-2018). E' quello che il Consiglio regionale della Lombardia ha organizzato per lunedì prossimo, 18 giugno, con una serie di eventi in programma dalle 9.30 alle 13, a Palazzo Pirelli, in v

Lombardia : da Regione 10 mln per valorizzare Lago Sebino : Un'area geografica, quella del Sebino, che sta diventando sempre piu' punto di riferimento non solo per il turismo ma anche per i positivi riflessi sull'economia locale". Il suo percorso è stato ...

Lombardia : da Regione 10 mln per valorizzare Lago Sebino (2) : (AdnKronos) - Quattro i principali obiettivi da raggiungere: lo sviluppo dell'attrattivita' turistica dell'area, la tutela ambientale e protezione del territorio, l'infrastrutturazione (attraverso l'avvio dello sviluppo di percorsi ciclabili e la messa in sicurezza delle strade provinciali interessa

Lombardia : Fermi - a luglio tavolo in Regione su tangenziale di Bregnano : Milano, 9 giu. (AdnKronos) - “Nella prima metà di luglio convocheremo presso Regione Lombardia un tavolo con i rappresentanti di Pedemontana e della società Concessioni Autostradali Lombarde con i sindaci di Bregnano e Cermenate affinché la tangenziale di Bregnano venga completata il prima possibile

Lombardia : F.Sala - regione è prima in Italia per export aerospaziale : Milano, 5 giu. (AdnKronos) – “Il comparto aeronautico nel panorama dell’industria manifatturiera rappresenta uno degli ambiti maggiormente strategici sia a livello nazionale sia a livello regionale. Il settore spazio, a sua volta, è una fonte continua di progresso tecnico-scientifico, che investe direttamente ambiti come le telecomunicazioni, la navigazione e l’osservazione terrestre, ma che è decisivo anche per ...

Lombardia - diminuiscono i consultori pubblici : “0 - 3 ogni 20mila abitanti. È la peggior regione d’Italia” : Sempre meno consultori pubblici, sempre più consultori privati. Siamo in Lombardia, dove il cambio al vertice Formigoni-Lega poco ha cambiato in quanto a libero accesso all’interruzione volontaria di gravidanza. A 40 anni dall’approvazione della legge sull’aborto non c’è solo, come nel resto d’Italia, la questione irrisolta dell’alto numero di ginecologi obiettori. Ma la difficoltà delle donne a vedere riconosciuti i propri diritti passa anche ...

Uniti per l'autismo : Fontana invita il comitato in Regione Lombardia Video : Dopo vari tweet e sacrifici vari da parte di genitori e di oltre 25 associazioni che compongono il comitato Uniti per l'autismo, il 22 maggio scorso il comitato ha finalmente ricevuto l'invito tanto agognato. La segreteria del presidente della Regione, Attilio Fontana, ha infatti invitato gli esponenti del comitato per un incontro per l’attuazione dell’art. 54 della Legge 15/2016 riguardo alle “disposizioni in materia di prevenzione, cura, ...

Lombardia : Gelmini (Fi) - contrasto a povertà prioritario per Regione : Milano, 31 mag. (AdnKronos) – “Il sostegno alla povertà va oltre ogni schieramento politico e deve continuare ad essere un impegno prioritario di Regione Lombardia”. Lo dichiara Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera e coordinatrice lombarda. “Perché i 670 mila poveri presenti nella Regione più dinamica del Paese parlano di un sistema statale di welfare inadeguato, al quale – evidenzia – ...