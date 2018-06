LOMBARDIA | PRESIDENTE REGIONE DOMANI A BRUXELLES PER INCONTRARE PARLAMENTARI NORD-OVEST E

Di cosa era accusato l'ex presidente della Regione LOMBARDIA - Roberto Maroni : I giudici della quarta sezione penale di Milano hanno condannato l'ex Governatore lombardo Roberto Maroni a un anno di carcere. È stato riconosciuto colpevole solo di uno dei due reati che gli ...

Roberto Maroni - ex presidente della LOMBARDIA - è stato condannato a un anno per aver fatto assumere una sua ex collaboratrice in una società controllata dalla regione : L’ex presidente della Lombardia Roberto Maroni è stato condannato a un anno per aver fatto assumere una sua ex collaboratrice a Eupolis, una società controllata dalla regione che si occupa di formazione. La condanna, in primo grado, è stata decisa The post Roberto Maroni, ex presidente della Lombardia, è stato condannato a un anno per aver fatto assumere una sua ex collaboratrice in una società controllata dalla regione appeared first on ...

Lega - Fontana (presidente LOMBARDIA) : “Ministro Famiglia su gay? È stato frainteso. Unioni civili vanno tutelate” : “Il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana? È stato mal interpretato”. Così ai microfoni di Radio Lombardia il presidente della Regione, Attilio Fontana, commenta la discussa frase pronunciata dal suo omonimo, Lorenzo Fontana (“le famiglie gay non esistono”). “I diritti per le Unioni esistono” – afferma il governatore della Lombardia – “sono stati riconosciuti e io ritengo fondamentale che ...

Monza e Brianza - rilancio del territorio e fondi europei : duecento imprenditori all'incontro con il vicepresidente di Regione LOMBARDIA ... : La Lombardia conta circa 10 milioni di abitanti con oltre 830 mila imprese, una dato unico al mondo che sottolinea l'importanza e il valore del nostro capitale umano. - Ha detto il vicepresidente di ...

LOMBARDIA : presidente Consiglio Regione domani a celebrazioni esercito : Milano, 7 mag. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, domani martedì 8 maggio interverrà alle celebrazioni del 157esimo anniversario della costituzione dell’esercito italiano, in programma alle ore 11 a Milano a Palazzo Cusani in via Brera 15. Prendera

Design : presidente Consiglio LOMBARDIA a inaugurazione Salone Mobile : Milano, 16 apr. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, parteciperà domani alla cerimonia di inaugurazione ufficiale del Salone del Mobile di Milano, in Fiera Milano. Dopo il taglio del nastro seguiranno la proiezione del video del Manifesto di Milano e

Il presidente della Regione LOMBARDIA : no ai Pride - sì al Family Day Video : Dopo il secco 'no. al patrocinio dei Pride da parte del presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, e il sindaco di Genova, Marco Bucci, arriva pure quello del neopresidente della Regione Lombardia, [Video] Attilio Fontana. L'esponente della Lega, intervistato dal giornalista Samuele Cafasso per Lettera43, ha confermato che non sosterra' i Pride che si terranno in #Lombardia nel mese di giugno. Anche se la tematica dovra' essere ...

Cosa pensa il nuovo presidente della LOMBARDIA sul Gay Pride : Il leghista Attilio Fontana ha detto che è divisivo, a differenza del Family Day, visto che «tutti riconoscono il valore della famiglia» The post Cosa pensa il nuovo presidente della Lombardia sul Gay Pride appeared first on Il Post.

LOMBARDIA : Elisabetta Strada eletta presidente giunta delle elezioni : Milano, 12 apr. (AdnKronos) – Elisabetta Strada, capogruppo della Lista Gori in Regione Lombardia, è stata eletta questo pomeriggio presidente della giunta delle elezioni, l’organismo composto da un rappresentante di ogni gruppo a cui spetta il compito di valutare e segnalare gli eventuali casi di ineleggibilità e incompatibilità dei nuovi consiglieri regionali. Lo statuto regionale prevede che la presidenza spetti ad un ...

