Litigano per la precedenza | il ciclista stacca orecchio a morsi all' automobilista

Como : Litigano per questioni di traffico e uno dei due spara - denunciato (2) : (AdnKronos) - Sul posto sono intervenuti agenti della polizia che hanno ricostruito l'intera vicenda, identificando le persone coinvolte e mettendosi alla ricerca del centauro. L'uomo, risultato pregiudicato per reati specifici contro il patrimonio e in materia di armi, è stato rintracciato alle 22

Como : Litigano per questioni di traffico e uno dei due spara - denunciato : Milano, 18 giu. (AdnKronos) - Una lite per motivi di traffico e un uomo estrae una pistola ed esplode un colpo. E' accaduto ieri a Como. Un uomo è stato denunciato per minaccia aggravata dall'uso delle armi, detenzione e porto abusivo di arma da sparo, detenzione di oggetti atti ad offendere e esplo

Pd e Fratelli d'Italia Litigano per il Copasir. M5s e Lega verso la quadra per le presidenze delle Commissioni : litigano le opposizioni, mentre Lega e M5s si dividono in parti uguali le presidenze delle Commissioni che da prassi spettano alla maggioranza. Quelle che invece dovrebbero andare a Pd, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Leu sono al centro di una contesa. Martedì mattina è prevista una riunione tra le forze di opposizione, dopo giorni di schermaglie tra Fratelli d'Italia da un lato e Pd e Forza Italia dall'altro. Alla fine il ...

Trivero : Litigano per l'affitto - intervengono i Carabinieri : stato necessario l'intervento dei Carabinieri per una lite scoppiata nella giornata di ieri, 15 giugno, a Trivero. Protagonisti del diverbio, legato ad alcuni affitti arretrati, un uomo di 69 anni, ...

Mosca e Tokyo Litigano ancora per le isole Curili : Il quotidiano giapponese Sankei Shimbun ha reso noto nel weekend che il governo russo sta provvedendo all'installazione della fibra ottica nelle isole Curili meridionali, quattro isole contese con il ...

Robbie Williams e Jimmy Page Litigano per una piscina : Il cantante britannico Robbie Williams e il chitarrista dei Led Zeppelin Jimmy Page si sono rivolti alle autorità per dirimere una lunga disputa sulla costruzione di una piscina a Londra, ma dovranno ...

Grande Fratello - Filippo Contri sotto le coperte va oltre : Lucia lo ferma e Litigano : GF 15, Filippo sotto le coperte con Lucia si spinge oltre: lei lo ferma e iniziano a litigare Filippo Contri e Lucia Orlando continuano a non trovare un punto di incontro al Grande Fratello. Come mostrato durante il day time, infatti, il tentativo di riavvicinamento tra i due avvenuto durante la notte non ha avuto […] L'articolo Grande Fratello, Filippo Contri sotto le coperte va oltre: Lucia lo ferma e litigano proviene da Gossip e Tv.

Biella : Vicini di casa Litigano per un cane e chiamano i Carabinieri : Ennesima lite tra Vicini di casa. Nella giornata di ieri, 18 maggio, una donna di 32 anni residente in un condominio a Biella ha chiamato i Carabinieri perché il vicino, un 28enne cittadino rumeno, ...

Litigano per le bollette non pagate : uccide il figliastro a coltellate : Un uomo di 56 anni è stato ucciso, al culmine di una lite, con alcune coltellate al torace nella serata di ieri a Monterotondo, vicino Roma. Per l'omicidio i carabinieri della compagnia di ...

Litigano per le bollette. Uomo di 80 anni uccide il figlio della compagna a Monerotondo : Un Uomo di 56 anni è stato ucciso, al culmine di una lite, con alcune coltellate al torace nella serata di ieri a Monterotondo, vicino Roma. Per l'omicidio i carabinieri della compagnia di Monterotondo hanno arrestato un 80enne, compagno della madre della vittima che è morta qualche tempo fa. Da una prima ricostruzione sembra che i due abbiano litigato per banali motivi, probabilmente per alcune utenze non pagate. L'Uomo è ...

Biella : Litigano per la tv e spunta un coltello. Tensione al centro di accoglienza : Litigano su cosa vedere in televisione, gli animi si accendono e alla fine spunta un coltello. È accaduto ieri sera, intorno alla mezzanotte, al centro di accoglienza Villa Sias di Chiavazza, a Biella:...