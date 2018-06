Lite in strada | ciclista stacca l' orecchio a un automobilista

Firenze - spari in strada dopo Lite : investito ragazzo di 29 anni - : accaduto nella periferia del capoluogo toscano dopo una lite tra famiglie che vivono nel campo nomadi di Poderaccio. Il giovane è stato portato in gravi condizioni in ospedale. Il sindaco Nardella: "...

Spari in strada a Firenze dopo Lite : ANSA, - Firenze, 10 GIU - Alcuni colpi di pistola sarebbero stati sparati durante un inseguimento tra alcune auto nella zona di viale Canova, alla periferia di Firenze. Secondo le prime informazioni ...

Un uomo di 64 anni è stato fermato dalla polizia locale dopo aver colpito con una mazza da baseball alla testa un 57enne per un banale incidente avvenuto tra via Ripamonti e via Selvanesco, a Milano.

In manette un uomo di 28 anni, Matteo Villa. L'omicidio dopo un litigio per strada. La vittima è William Lorini, 22 anni, ucciso con due fendenti alla pancia nella zona di via Padova. Il giovane è morto poco dopo il suo arrivo all'ospedale San Raffaele

Omicidio nella notte a Milano: William Lorini, 21 anni,è stato ucciso da unamico, Marco Villa, 27, per una Lite in strada dopouna serata a base di alcol e cocaina. Lorini è stato accoltellato all'addome ed è morto poco dopo in ospedale

Follonica - sparatoria in strada : morto un 42enne - arrestato il killer. «Lite per vicinato» - feriti due passanti : Spari e caos in strada a Follonica, nel grossetano, dove un uomo di 42 anni, Salvatore De Simone, albergatore titolare dell'Hotel Stella, è morto e altre due persone sarebbero rimaste...