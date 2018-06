L’inerzia nel male

ilpost

(Di lunedì 18 giugno 2018) «Questo era il terribile: la quiete nella non speranza. Credere il genere umano perduto e non aver febbre di fare qualcosa in contrario, voglia di perdermi, ad esempio, con lui» Elio Vittorini, Conversazione in Sicilia (1941) L’inerzia nelIl Post.