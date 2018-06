romadailynews

: [Fonte: romadailynews_it] Librandi: Roma lasciata al degrado, c’è solo da vergognarsi - blogstreetnews : [Fonte: romadailynews_it] Librandi: Roma lasciata al degrado, c’è solo da vergognarsi - romadailynews : Librandi: Roma lasciata al degrado, c’è solo da vergognarsi: A seguire le dichiarazioni di… - CarpeDiem_Macc : #ROMA; @GFLibrandi (PD): #CAPITALE NEL #DEGRADO BRUTTO BIGLIETTO DA VISITA PER PAESE, #RAGGI INADEGUATA… -

(Di lunedì 18 giugno 2018): Raggi non ha più scuse– A seguire le dichiarazioni di Gianfranco, deputato del PD. “Sono passati due anni alla guida di. La sindaca Raggi non ha più scuse dietro le quali trincerarsi. Trasporti, rifiuti,e abbandono, vegetazionenella più totale incuria. Buche e viabilità. Su nessuno di questi fronti cruciali la giunta è stata in grado di trovare delle soluzioni. Non esiste un progetto. Non c’è una programmazione seria. Si naviga a vista, giorno per giorno, intervenendo, alla meno peggio, sulle emergenze”. “La capitale dovrebbe essere il biglietto da visita del paese -spiega-. Così come si presenta oggi c’èda. Per non aprire il capitolo relativo allo scandalo sullo stadio dellache mostra una volta di più l’inadeguatezza assoluta di una amministrazione che ...