L' ex governatore Maroni condannato ad un anno | interdetto dai pubblici uffici

Incarico alla ex collaboratrice - l'ex governatore Maroni condannato a un anno : Assolto invece per il viaggio in Giappone per Maria Grazia Paturzo, i giudici: "Il fatto non sussiste"

Processo a Maroni : ex governatore Lombardia condannato a 1 anno : Milano, 18 giu. , askanews, condannato per turbata libertà nella scelta del contraente, assolto dall'accusa di induzione indebita 'perchè il fatto non sussiste'. Si è chiuso così il Processo milanese ...