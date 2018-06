LEWANDOWSKI ALLA JUVENTUS? Calciomercato | arriva anche Boateng dal Bayern Monaco ma

LEWANDOWSKI ALLA Juventus? / Calciomercato - dal Bayern Monaco a Torino potrebbero arrivare in due : Lewandowski alla Juventus? Calciomercato : dal Bayern Monaco a Torino ne possono arrivare addirittura due. Insieme all'attaccante polacco infatti ci potrebbe essere Jerome Boateng.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 10:27:00 GMT)

Robert LEWANDOWSKI - addio al Bayern Monaco/ La Juventus alla finestra : meglio il polacco o Mauro Icardi? : Robert Lewandowski dice addio al Bayern Monaco dopo 4 anni. "E' pronto per nuove sfide, il club è già stato avvisato" ha affermato l'agente del bomber polacco .(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 23:16:00 GMT)

Dybala al Bayern Monaco?/ In Germania : 100 milioni alla Juventus - la Joya è il dopo LEWANDOWSKI : Dybala al Bayern Monaco? In Germania: 100 milioni alla Juventus, la Joya è il dopo Lewandowski. Le ultime notizie sull'indiscrezione lanciata dal quotidiano tedesco Bild(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 16:46:00 GMT)