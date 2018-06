Lettera dal carcere di Igor il russo | Potrei uccidere 50 uomini | ma mai violentare

ALESSANDRA APPIANO - Lettera DEL MARINO NANNI DALBECCHI/ Wall of Dolls 2018 dedicato alla scrittrice : ALESSANDRA APPIANO, LETTERA del marito NANNI DALBECCHI: “Era una donna buona, dopo la malattia è cambiato tutto”. Il compagno ricorda così la 59enne scrittrice scomparsa a inizio mese(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 08:52:00 GMT)

Dall’eutanasia alla cannabis - la Lettera appello dell’Associazione Coscioni ai parlamentari “per nuove conquiste civili” : Riceviamo e pubblichiamo l’appello-invito dell’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica ai parlamentari. Ai Deputati e Senatori della XVIII Legislatura All’apertura della nuova legislatura, ci pare importante fare un punto – con tutti i parlamentari interessati – sulle possibilità di compiere passi avanti (ed evitare passi indietro) sul fronte delle libertà civili e di ricerca. Siamo lieti dunque ...

La Lettera d'amore di Dotto a Nadal padrone della terra : Leggi la lettera intera sull'edizione odierna del Corriere dello Sport Roland Garros: il trionfo di Nadal

Moto – Un anno dal pauroso incidente - Max Biaggi a cuore aperto : la Lettera dell’ex pilota : Max Biaggi ad un anno dal terribile incidente di Latina: l’ex pilota romano pronto a dedicarsi completamente ai suoi figli Il 9 giugno è una data che Max Biaggi ricorderà per il resto della sua vita. Lo scorso anno, l’ex pilota di MotoGp è stato protagonista di un pauroso incidente in pista a Latina che lo ha costretto a lungo in un letto d’ospedale. Biaggi non ha mai mollato e, oggi, è tornato quasi al 100% della sua ...

“Ecco cosa è successo in quella sala operatoria”. Choc in ospedale italiano. Muore a 49 anni durante una delicata operazione - ma mentre aspetta la cremazione - la famiglia riceve una Lettera anonima che spiega tutto : “Non ci possiamo credere” : Una morte che in un primo momento sembrava soltanto una terribile fatalità, poi una lettera anonima arrivata alla famiglia della vittima, su carta intestata dell’ospedale Brotzu e tutto si riapre. Ma partiamo con ordine, il protagonista di questa assurda vicenda è Davide Colizzi, 49 anni di Maracalagonis – in provincia di Cagliari – morto lo scorso 24 maggio a distanza di tre giorni da un intervento chirurgico alla valvola ...

Cagliari - Lettera anonima sulla morte di un 49anne dopo l'intervento in ospedale : primario indagato : Una lettera anonima arrivata alla famiglia ma su carta intestata dell'ospedale Brotzu. L'esposto dei parenti e la pm Rossana Allieri che decide, a poche ore dalla cremazione, di sospendere la ...

Giovanni Murro - uccise moglie Federica Madau a coltellate/ Lettera choc dal carcere : scrive come se fosse lei : Giovanni Murro, il marito-killer di Iglesias scrive un tema indossando i panni della vittima, Federica Madau. Qualche mese fa la prima missiva dal carcere.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 14:23:00 GMT)

DALLA CINA/ Lettera a Mattarella : 'se bocci Savona fai vincere Salvini' : Veto su Savona. Mattarella contro Salvini, si è lasciato fuorviare DALLA Ue e dai giornali. Il Governo Conte rischia di saltare, alternativa il voto.

Cultura Dal 16 al 24 giugno torna il festival Salerno Letteratura : Il fumetto, la musica, la comunicazione al tempo dei social, la scienza: sono solo alcune delle tematiche pensate per i bambini ed i ragazzi, ancora una volta protagonisti del festival, che ...

'Chiedo scusa per mio figlio' - la Lettera della mamma alla preside e alla docente colpita dallo schiaffo : 'Vi supplico di salvare mio figlio, aiutatemi e non lasciatemi sola'. Il grido d'aiuto arriva dalla mamma del 13enne che ha colpito un insegnante con uno schiaffo per cui la donna, caduta a terra ha ...