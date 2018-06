Leo Borg Video | chi è il figlio di Bjorn | 14 anni e numero 1 di Svezia | ma non lo allena

Chi è Leo Borg - il figlio di Bjorn che un giorno vorrebbe vincere Wimbledon : 'Fisicamente mi ricorda Bjorn ma quando lo vedi giocare ti accorgi che no, Leo non ha lo stesso stile di gioco del papà'. Lo scorso ottobre, l'ex campione di tennis svedese Mats Wilander, rilasciò un'...

Chi è Leo Borg - il figlio di Bjorn che un giorno vorrebbe vincere Wimbledon : “Fisicamente mi ricorda Bjorn ma quando lo vedi giocare ti accorgi che no, Leo non ha lo stesso stile di gioco del papà”. Lo scorso ottobre, l’ex campione di tennis svedese Mats Wilander, rilasciò un’intervista a Expressen commentando la vittoria del figlio quattordicenne di Bjorn Borg ai master nazionali di categoria. Ne lodava l’atteggiamento in campo, la mentalità vincente, la buona tecnica ...