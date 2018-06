Legno illegale | Conlegno e la Direzione Generale Foreste fanno fronte comune per

meteoweb.eu

(Di lunedì 18 giugno 2018) Il 2018 ha portato cambi al vertice e rinnovate competenze per il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. In particolare, è stata istituita laguidata dalla dottoressa Alessandra Stefani. Il Consorzio Servizie Sughero e la, in modo particolare la sua divisione DIFOR III che rappresenta l’Autorità nazionale competente per l’attuazione dell’EUTR (European Timber Regulation) e del FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade), condividono un obiettivo fondamentale per la tutela del patrimonio forestale globale, quale il contrasto alla commercializzazione die prodotti derivati. Come noto, l’Autorità competente interagisce, sulinternazionale, con la Commissione Europea e, a livello italiano, con le altre Amministrazioni e i portatori d’interesse a vario titolo coinvolti in materia. ...