Le sanzioni di Trump all' Iran e gli effetti sul prezzo del petrolio

Mondiali Russia 2018 - l’Iran si ritrova senza scarpini : Nike ritira la fornitura dopo le sanzioni di Trump : Alcuni li hanno chiesti in prestito ai loro compagni di club, altri sono semplicemente andati in un negozio a comprarseli nuovi, come persone comuni. A pochi giorni dalla loro partita d’esordio ai Mondiali di Russia 2018 , in programma venerdì 15 giugno contro il Marocco, i calciatori dell’Iran si sono ritrova ti senza scarpini . Tutta colpa delle recenti sanzioni decise da Donald Trump contro Teheran, che hanno convinto la Nike a ...

Trump spiazza e apre a Mosca. Ora le sanzioni sono "rivedibili" : Non sarà politicamente corretto, ma abbiamo un mondo da governare qui'. Come dire se devo trovare un'intesa sull'ordine mondiale fatemi discutere con qualcuno alla mia altezza. Certo il Cremlino non ...

Imprenditrice iraniana : le sanzioni di Trump colpiscono il popolo - non il governo : Per anni, come racconta a Middle East online , la donna ha combattuto in una società e in un mondo in prevalenza maschile, per affermare la propria impresa che produce supporti alla mobilità per ...