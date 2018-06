Le ragioni di Trump e l’insensibilità tedesca

huffingtonpost

(Di lunedì 18 giugno 2018) Contro Donaldsi può dire tutto il male possibile. Si può eccepire circa la grossolanità dei suoi modi. Accennare ai metodi più o meno ortodossi (tesi ancora da dimostrare) con cui ha guidato la sua campagna elettorale. Considerarlo, infine, il portatore di un virus capace di infettare l'intero continente europeo. Come capostipite di quel sovranismo che da Roma a Parigi, da Vienna a Budapest ha fatto proseliti.Un dato, tuttavia, non va dimenticato. "America first" non è un prodotto originale, ma solo la variante americana di quel "Deutschland über alles" che, per anni, ha inquinato i rapporti tra le due sponde dell'Atlantico. Conflitto che ha assunto una vera e propria dimensione storica. Visto che fu precedente alla nascita stessa della Repubblica, quando ancora la cortina di ferro divideva le due Germanie. E interlocutrice ...