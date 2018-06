Le Mans | Alonso e la Toyota imprendibili | il trionfo è loro

24 Ore di Le Mans 2018 : Fernando Alonso entra nella storia ed ora punta dritto alla Tripla Corona : Fernando Alonso ce l’ha fatta. Lo spagnolo ha vinto la 24 Ore di Le Mans 2018 assieme ai suoi compagni del team Toyota Gazoo Racing ovvero il nipponico Kazuki Nakajima e l’elvetico Sebastien Buemi, precedendo proprio i colleghi di marchio in una vera e propria parata per la Toyota. L’equipaggio della vettura numero 8, come si sapeva, partiva con i favori del pronostico, e lo aveva già confermato centrando la pole position, ma ...

VIDEO 24 Ore Le Mans 2018 - l’apoteosi di Fernando Alonso. Gli highlights della gara e la festa sul podio : Fernando Alonso ha vinto la 24 Ore di Le Mans 2018. Un trionfo straordinario del due volte Campione del Mondo di F1 che si è imposto nella grande classica dell’endurance e ha così compiuto un passo importante verso la Tripla Corona: l’asturiano ora punta alla 500 Miglia di Indianapolis per entrare definitivamente nella leggenda dell’automobilismo. Nando è stato bravissimo al volante della Toyota, soprattutto durante la notte ...

