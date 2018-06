Le Ciliegie della Val Venosta | irresistibili per Natura

meteoweb.eu

: Idea per un cocktail analcolico con le Ciliegie della Val Venosta. - Win242014 : Idea per un cocktail analcolico con le Ciliegie della Val Venosta. - BettaVitali : RT @caseificipascol: Ambiente casalingo e pietanze genuine. I piatti della nostra tradizione cucinati da Meris ottima anche la variante veg… - Datameteo : Dopo 5 giorni dalla maxi grandinata , ecco il danno devastante della tempesta sulle ciliegie pronte per essere racc… -

(Di lunedì 18 giugno 2018) Non solo mele… La Valè una regione così generosa che non poteva fermarsi alla loro produzione. Le condizioni atmosferiche ed il particolare microclima offrono la possibilità di coltivare tanti altri prodotti d’eccellenza come le inimitabili fragole, le albicocche di montagna, la gustosa verdura, le deliziose bacche e le. Si chiamano rispettivamente Regina e Kordia le due varietà dine, vere prelibatezze coltivate in Alta Valin una zona di produzione di circa 30 ettari compresa tra gli 800 e i 1000 metri di altitudine. E’ l’aria frizzante d’alta montagna che le rende particolarmente croccanti ma allo stesso tempo dolci e succose. Sono dei veri gioielli, dall’aspetto tondeggiante o cuoriforme, di colore rosso scuro e lucido fino al nero-viola, con il picciolo molto lungo. Un frutto prezioso particolarmente succoso, dal ...