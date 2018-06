Le 5 vite dei Rolling Stones dentro The Studio Albums Vinyl Collection

Festival Caffeina 2018 a viterbo - il programma dei dieci giorni della manifestazione : Con dieci giorni di incontri con scrittori e giornalisti, dibattiti, reading teatrali, anteprime nazionali, letture sceniche, teatro per ragazzi, concerti, proiezioni, spettacoli, sonorizzazioni, ...

La politica secondo Michele Coccia - La voce dei giovani viterbesi - : Intendiamoci, non si vuole assolvere le nefandezze di una politica che è stata anche arraffona e ladra, tuttavia non si può nascondere che quella politica ha, al contempo, costruito molto, per l'...

La viterbese vince 2-1 con il Pontedera e passa il primo turno dei Play Off - decidono le reti di Vandeputte su punizione e Baldassin : CRONACA SECONDO TEMPO Al 3° Pontedera pericoloso con un colpo di testa di Gargiulo che su rimessa laterale dal lato sinistro manda di poco fuori. Al 5° pericolosa azione della Viterbese con Calderini,...

La prima dei Playoff viterbese-Pontedera su Diretta Sport : La trasmissione potrà essere seguita Direttamente su Facebook sulla pagina " Diretta Sport Viterbo " cliccando su " Radio Verde streaming" . Inoltre sugli smartphone sulle App.: " Tunein " e " Simple ...

Raid dei Casamonica in un bar di Roma : "Serviteci prima degli altri" : Ancora una volta i Casamonica. Ancora una volta l'ostentazione del potere dei clan su Roma, in pieno giorno.L'ultimo sfregio alla capitale viene raccontato da Repubblica e risale alla domenica di Pasqua. Quando due esponenti del clan già noto per il funerale in stile Il Padrino con cui si accompagnò il trapasso del boss "Re di Roma" Vittorio Casamonica dell'agosto 2015 sono entrati in un bar di periferia e con arroganza avrebbero chiesto di ...

Giusto o no accettare i ricatti dei delinquenti per salvare vite umane? : Dopo la sentenza di Palermo che ha fatto esultare i pm che avevano istruito la causa sulla trattativa Stato-Mafia, si è aperto un interessante quanto fuori tema dibattito teorico: è Giusto o no accettare i ricatti dei delinquenti per salvare vite umane?Le voci sono state quasi tutte per il no da parte dei tantissimi che hanno dimenticato i terribili episodi vissuti nel nostro paese con sequestri di bambini o ricchi imprenditori per ...