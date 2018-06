Lavoro | Foodora | ' Tavolo rider partito con piede giusto'

[La polemica] L'operaio che si suicida e i riders di Foodora sotto minaccia. Come è brutto il nuovo Lavoro che avanza : Oggi vanno messe in relazione due brutte notizie. Il suicidio di un lavoratore a Gorizia e l'annuncio del gruppo Foodora, quello dei riders fattorini, che da Milano minaccia di chiudere la sua filiale ...

Sentenza Foodora - “tra rider e azienda non ci sono obblighi. E Jobs Act ha ridotto l’ambito del Lavoro subordinato” : I fattorini di Foodora “non avevano l’obbligo di effettuare la prestazione lavorativa” e non erano “sottoposti al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro”. E’ la motivazione con cui il giudice Marco Buzano del tribunale di Torino spiega la Sentenza 778/2018 con cui l’11 aprile ha respinto il ricorso di sei rider del gruppo che chiedevano il riconoscimento della natura subordinata del rapporto con ...

Primo maggio - rider Foodora in piazza ma non insieme ai sindacati/ “Nostro Lavoro non riconosciuto come tale” : Sfilano in piazza insieme ai lavoratori del Primo maggio ma non si riconoscono nei sindacati: sono i rider di Fodoora e di altre aziende analoghe in protesta(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 17:00:00 GMT)

Il caso Foodora e il Lavoro nella ‘gig’ e nella ‘new’ economy : Flaminio de Castelmur per @SpazioEconomia Cosa unisce la musica jazz con il lavoro nella new economy? Poco, tranne il termine gig che fin dall’inizio del ‘900 rappresentava l’ingaggio di una serata (abbreviando forse il termine engagement). Saltuario come tutti gli ingaggi degli artisti nella musica. Utilizzò il termine anche Hillary Clinton durante la Campagna Elettorale del 2015 come sinonimo di “economia on demand”, senza garanzie e ...

Foodora - i bikers e il bisogno di nuove regole sul Lavoro : Perché il caso dell'azienda di servizio a domicilio ha aperto un grande tema: adeguare la legislazione alla Gig Economy

Foodora - cercasi posto di Lavoro anche quando il posto di Lavoro non c'è : Tre giornali, liberali in politica e non dei minori " Corriere , Repubblica , Stampa " hanno commentato la vicenda con un atteggiamento in sostanza favorevole ai ciclisti, anche se con argomenti di ...

