Lavoro | Di Maio | nascerà tavolo riders-big digitali

Di Maio : nel decreto dignità revisione del Jobs act - le norme per il Lavoro 4.0 - : ... al fine di poter risollevare le sorti economiche del paese stesso, ribadendo: 'L'epoca della precarietà infinita che sta dando solo incertezza e massacrando l'economia'.

Lavoro : Di Maio - non rinunciamo - realizzeremo reddito di cittadinanza : Roma, 15 giu. (AdnKronos) – “Non abbiamo rinunciato” e il “reddito di cittadinanza lo realizzeremo”. Così il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio parlando a Pomezia per sostenere il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle sottolineando la necessità di una riforma dei centri per l’impiego.I centri per l’impiego “devono dare delle possibilità” e “capire quali ...

Lavoro : Di Maio - in Italia mai stato fissato livello salario minimo : Roma, 15 giu. (AdnKronos) – “In Italia non è mai stato fissato il livello di un salario minimo”: “sotto un certo prezzo un essere umano non lo puoi pagare”. Così il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio parlando a Pomezia per sostenere il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle.Di Maio, evidenzia come in Italia inoltre ci sia anche “un costo del Lavoro più alto che c’è” ...

Lavoro - Di Maio annuncia stretta sui contratti a termine : ROMA , WSI, " Modifiche al Jobs Act , tutele ai riders, stop alla delocalizzazione, e gioco d'azzardo. Sono queste le prime misure sul mondo del Lavoro annunciate dal ministro Luigi Di Maio. Il varo dovrebbe arrivare nel primo Consiglio dei ministri utile, previsto a fine giugno e il pacchetto di norme prenderà il nome di decreto ...

Lavoro : Di Maio - avanti su tutele rider - saremo paese più avanzato : Roma, 14 giu. , AdnKronos, Nel decreto 'dignità ' troveranno posto anche le tutele per i rider, i ciclofattorini delle consegne a domiciloo simbolo di un'economia 4.0 e di una 'generazione abbandonata'. A confermate le intenzioni del governo il ministro dello Sviluppo e del Lavoro, Luigi di Maio che oggi ha incontrato nuovamente ma in videoconferenza i ...

Lavoro - Di Maio lancia il ‘decreto dignita`’ : “Revisione Jobs Act per garantire piu` serenita`”. Ma glissa sull’articolo 18 : Dopo aver incontrato per la seconda volta i rappresentanti dei riders, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha annunciato la prossima presentazione del ‘decreto dignità“, in vista del primo “Consiglio dei ministri politico”, dopo aver concluso quelli ‘tecnici’ con al centro ancora il dossier nomine. Nel ‘decreto dignità, ha chiarito Di Maio, “ci saranno anche revisioni ...

Lavoro : Di Maio - per contrastare sfruttamento più controlli non burocrazia : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – “Negli anni i meccanismi di sfruttamento sono stati combattuti aumentando gli oneri sulle spalle degli imprenditori e il risultato è stato di continuare a fare prosperare i disonesti e a gravare sugli onesti. Dobbiamo fare più controlli e ridurre la burocrazia. Per questo l’Ispettorato del Lavoro va potenziato per controllare ed evitare questi malfunzionamenti”. Ad affermarlo è il ministro ...

Lavoro - Di Maio : le delocalizzazioni vanno fermate : Roma, 9 giu. , askanews, Le delocalizzazioni vanno fermate. E' quanto afferma il ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio in un video in diretta facebook nel quale mostra una pila di carte che ...

Lavoro : Di Maio - vertenze in tutta Italia - le affronteremo con umanità : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – “Queste sono le crisi aziendali che mi hanno raccontato solo nella giornata di ieri”. Luigi Di Maio mostra un faldone, in diretta Fb, mentre in auto rientra a Roma dalla Puglia dopo la campagna per le amministrative. “Ci sono vertenze in tutta Italia, c’è tanta sofferenza in tutta Italia di persone che rischiano di perdere il posto di Lavoro e che hanno paura. Questo malloppo è quello che ...

Lavoro : Di Maio - no delocalizzazioni per chi ha preso fondi Stato : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – La colpa delle crisi aziendali “non è solo delle aziende. Certo, quelle che delocalizzano vanno fermate. Soprattutto se hai preso fondi dallo Stato. Questo non deve essere permesso, va fermato. Ma altre aziende sono in crisi e non ce la fanno perchè magari hanno crediti con la pubblica amministrazione e lo Stato non li paga”. Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, in diretta ...

Immigrazione e Lavoro - i braccianti della Piana di Gioia Tauro chiedono a Salvini e Di Maio rispetto e diritti - : È necessaria la volontà politica» conferma Aboubakar Soumahoro, il sindacalista Usb. La pacatezza dei modi e la lucida capacità di analisi di Soumahoro, e di tutti gli altri operatori in questa terra ...

Lavoro - la prima direttiva di Di Maio : “Parlamentari locali potranno partecipare ai tavoli di crisi aziendale” : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Luigi Di Maio firma la sua prima direttiva: d’ora in poi anche i parlamentari potranno partecipare ai tavoli di crisi aziendale che riguardano il proprio territorio. “Ho fatto una circolare che consente ai parlamentari del territorio di stare vicino ai lavoratori e ai datori di Lavoro durante le trattative”, ha detto il capo politico del M5s dopo aver incontrato i lavoratori FedEx e ...