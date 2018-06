Lavoro | Ascom Padova | lo Stato ha dovere di non abbandonare i rider 2

Lavoro : Ascom Padova - lo Stato ha dovere di non abbandonare i rider : Padova, 18 giu. (AdnKronos) - “Nei diritti da riconoscere ai cosiddetti rider, noi stiamo con chi vuole anche per loro forme contrattuali certe”. Prende posizione il presidente dell’Ascom Confcommercio di Padova, Patrizio Bertin, sulla questione delle tutele dei ragazzi che, borsone in spalla, provv