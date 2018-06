“Lavoro alla Nasa circondato da scienziati straordinari E pensare che tutto è nato da un

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 giugno 2018) “Se vai siamo orgogliosi di te, se non vai siamo orgogliosi di te”. Queste le parole di suo fratello e del suo migliore amico dopo che Chris Mattmann, dirigente tecnologo della, dal riquadro di Skype ha detto: “Ok Giuseppe, come here”. Era il 2015 e la vita di Giuseppe Totaro stava per cambiare per sempre. “La prima volta che ho messo piedepensavo fosse un sogno. Non nascondo che ancora oggi, superati i controlli di sicurezza all’entrata, mi volto sempremia destra e guardo sorridente il grande simbolo dell’agenzia spaziale”.è iniziato proprio tre anni fa, quando il messinese è stato seleziodapprima per una internship di sei mesi e dopo per una posizione full time presso laa Pasadena in California. Ma forse questa storia inizia ancora prima, quando una professoressa dell’università lo ha spinto a non perdere di vista la ricerca. La mia ...