Laura Boldrini | il punto più basso contro Matteo Salvini | ' Che essere umano è uno che'

Laura Boldrini attacca Salvini : 'Che uomo è chi dice che la pacchia finita?' : Polemica l'ex presidente della Camera Laura Boldrini contro il ministro Matteo Salvini . 'Mi chiedo che essere umano sia uno che riesce a dire 'la pacchia è finita' quando ancora ci sono cadaveri che ...

Migranti - Laura Boldrini : “Matteo Salvini non è all’altezza - senza le Ong conteremmo solo i morti in mare” : L'ex presidente della Camera Laura Boldrini ha polemizzato ieri ripetutamente con il ministro dell'Interno Matteo Salvini rispetto alla questione immigrazione. Per la deputata, senza le Ong ora ci saremmo limitati a fare la conta dei cadaveri dei Migranti e la gestione di Salvini "non è professionale, non è all'altezza delle sfide".Continua a leggere

Laura Boldrini insulta Matteo Salvini per il caso Aquarius : 'Un disperato'. Ecco il teorema della fu presidenta : No, Laura Boldrini non può digerire il fatto che Matteo Salvini , per la prima volta da anni a questa parte, stia alzando la voce in Europa per ottenere qualcosa sull'emergenza immigrazione. I porti ...

Intervista a Laura Boldrini : “Salvini è disperato - cerca di distrarre l’opinione pubblica dai problemi reali” : Raggiunta da Fanpage.it, l'ex presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, commenta il caso Aquarius e la chiusura dei porti italiani disposta dal ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Salvini continua a fare campagna elettorale e vuol far credere di aver fatto una mossa senza precedenti, ma questa è una delle sue solite fake news. Salvini sta solamente manipolando l'opinione pubblica e porterà l'Italia all'isolamento".Continua a ...

Laura Boldrini - Salvini chiude i porti e lei impazzisce : 'Vuole l'Italia di sua nonna' : Deve esserle venuto un colpo, quando ha saputo che il nuovo ministro dell'Interno, Matteo Salvini , aveva appena chiuso i porti italiani a una nave delle Ong con 629 migranti a bordo. E così, a Camere ...

Matteo Salvini umilia Laura Boldrini : 'Governo maschilista' - 'Ma ancora parla?'. E la presidenta minaccia : Ma ancora parla??? pic.twitter.com/24e4Kbzwu3 — Matteo Salvini , @MatteoSalvinimi, 25 maggio 2018 La Boldrini, alla ricerca di notorietà social nella sua seconda , deludente, vita politica lontano ...

Laura Boldrini al Wnf : “Parità di genere fondamentale per uscire dalla crisi” : “Io mi difendo da sola. Non mi servono avvocati che dimenticano che l’Italia è fatta di uomini e donne”. L’avvocato, per sua stessa definizione, è il premier incaricato Giuseppe Conte, la dimenticanza sta nei protagonisti del tavolo sul quale è stato definito il contratto tra M5S e Lega, “al quale sedeva solo una donna, quando noi siamo il 51% della popolazione italiana”. È una Laura Boldrini più combattiva ...

Laura Boldrini : "Con il governo M5s-Lega abbiamo dei leader che si vantano di essere maschilisti" : "abbiamo leader politici, che oggi rischiano di diventare riferimenti di governo, che si vantano di essere maschilisti e lo portano avanti come una bandiera". Lo ha sottolineato Laura Boldrini, esponente di Liberi e Uguali, parlando del nuovo governo alla Camera del lavoro di Milano ad un convegno dedicato alle donne costituenti.Commentando il contratto di governo siglato da Lega e Movimento 5 Stelle la ex presidente della Camera ha poi ...

La videolettera di Riccardo Bocca a Laura Boldrini - : L'ex presidente della Camera è stata rieletta in quota Liberi e Uguali tra i deputati della XVIII legislatura. In Parlamento sono ferme diverse proposte di modifiche alla legge sull'affido condiviso, ...

La videolettera di Riccardo Bocca a Laura Boldrini : La videolettera di Riccardo Bocca a Laura Boldrini L'ex presidente della Camera è stata rieletta in quota Liberi e Uguali tra i deputati della XVIII legislatura. In Parlamento sono ferme diverse proposte di modifiche alla legge sull'affido condiviso, alcune delle quali sono state depositate durante la sua ...

Laura Boldrini a 'Striscia la Notizia' : "Tassare i grandi patrimoni - non gli assorbenti" : Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Rajae Bezzaz torna ad occuparsi dell’Iva sugli assorbenti in Italia e incontra l’ex Presidente della Camera Laura...

STRISCIA LA NOTIZIA/ Anticipazioni 14 maggio : Rajae incontra Laura Boldrini per l'Iva sugli assorbenti : STRISCIA la NOTIZIA torna in onda oggi, lunedì 14 maggio, alle 20.35 su canale 5: il tag satirico condotto da Ficarra e Picone torna ad occuparsi del Grande Fratello.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 17:16:00 GMT)

Laura Boldrini fuori dal mondo. 'Big bang' e femminismo : delirio sul futuro della sinistra : 'Non possiamo galleggiare perché così ci estinguiamo. Con il Pd è importante dialogare ma anche il Pd deve sentire questa esigenza'. L'ex presidente della Camera, Laura Boldrini , in una intervista a ...

Laura Boldrini - il vergognoso comizietto in chiesa con il prete pro-immigrati don Biancalani : Un gesto che ha irritato e non poco il vescovo locale, Fausto Tardelli , che da tempo chiede, senza riuscirci, a don Massimo di tenere la politica fuori dalle mura della chiesa.